Nouvel an à la représentation diplomatique de Paris : Solidarité de la représentation autour de l’Ambassadeur Ilboudo

Ceci est une publication du service presse de l’Ambassade du Burkina Faso en France. A l’occasion du Nouvel An, le personnel de l’ambassade et du Consulat général du Burkina Faso à Paris a présenté ce 4 janvier ses vœux à l’Ambassadeur Alain Francis Gustave Ilboudo. Cette cérémonie qui est devenue un rituel, a été l’occasion de réitérer la disponibilité de l’ensemble de la représentation diplomatique à remplir ses missions, pour un meilleur rayonnement de la diplomatie burkinabè.

Au nom du personnel, Viviane Zouré, Ministre Conseiller, a rappelé comment l’année 2016 a été une année d’engagements avec des points saillants au nombre desquels le voyage officiel en avril du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et la tenue, en décembre, de la conférence des partenaires du PNDES, qui a permis d’enregistrer des engagements importants de financement, pour notre économie. La disponibilité du personnel de la représentation diplomatique a contribué à la réussite de ces grands événements.

En réponse, Alain Francis Gustave Ilboudo, rappelant qu’il est nouvellement en poste, n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’ensemble de ses collaborateurs, sur qui il sait compter en termes d’abnégation et d’ardeur au travail. Reconnaissant un certain nombre de difficultés inhérentes à la place stratégique de la mission diplomatique parisienne, il a promis tout mettre en œuvre pour y apporter des réponses idoines.

La cérémonie de présentation des vœux a été l’occasion de remettre à deux agents des distinctions à l’occasion du 11 décembre, dans les contingents respectifs de leurs ministères d’origine. Ainsi, Patrice Touzindé Gansané, inspecteur du Trésor, et Viviane Adélaïde Zouré, Ministre Conseiller, ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national.

Toujours au cours de cette cérémonie, le Ministre Conseiller Mamadou Sangaré, en fin de mission, car admis à la retraite, a reçu un hommage appuyé de la part de l’ensemble du personnel. Cet hommage a été exprimé par le Consul général Ousman Nacambo, qui a salué les mérites du diplomate en fin de carrière, tout en lui souhaitant un repos tout à la fois actif et fructueux, afin qu’il continue de faire bénéficier les jeunes générations de son expérience et de sa compétence.

