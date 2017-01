Décès de OUEDRAOGO Raphaël : Remerciements et faire part

Sa Majesté le Mogho Naaba BAONGHO,

Sa Majesté Naaba Koongo de Zagtouli,

Mme YAMEOGO Florence à Bobo-Dioulasso,

Mr OUEDRAOGO Pascal à Ouagadougou,

Mr OUEDRAOGO Charles à Ouagadougou,

Mme KIEMTORE Yvette à Ouagadougou,

La famille Feu OUEDRAOGO Maxime à Bilbalogo et Saint Léon,

La famille de feu OUEDRAOGO Laurent et enfants,

Mr OUEDRAOGO Grégoire et Famille aux USA,

La veuve OUEDRAOGO/ KABORE Evelyne à la zone I, Ouagadougou,

Mr OUEDRAOGO Sosthène, Transporteur à Ouagadougou,

Mr OUEDRAOGO Romuald à EKMAF, Ouagadougou,

Mme IDO/OUEDRAOGO Edwige au Ministère de la Communication,

Mme OUATTARA/OUEDRAOGO Micheline à la SONAPOST-Ouaga

Mr OUEDRAOGO Eusèbe à Coris Bank- Abidjan

Mr OUEDRAOGO Antoine à la Direction Provinciale des Impôts à Fada N’Gourma,

Mlle OUEDRAOGO Laure au CSPS Trame d’Accueil Ouaga 2000,

Mr OUEDRAOGO Judicaël, à la Fondation MERIEUX à Bamako,

Mlle OUEDRAOGO Valentine à SITIMO, Ouagadougou,

La famille KABORE à Koupéla, Ouagadougou, Bobo- Dioulasso, Fada N’Gourma et Abidjan,

Les familles alliées : OUEDRAOGO, KABORE, GNANKINI, YAMEOGO, KIEMTORE, BIRBA, SAWADOGO, ROUAMBA, SANOGO, IDO, OUATTARA, KANOUTE, DA,

Très touchées par les nombreuses marques de compassion, de solidarité qui leur ont été exprimées lors du décès survenu le samedi 17 décembre 2016 à Ouagadougou, suivi de l’inhumation le mardi 20 décembre 2016 à Moungninssin (Commune de Koubri) de leur frère, époux, père, beau-père, beau- frère, et grand-père :

OUEDRAOGO Raphaël,

Agent Technique d’Agriculture Spécialisé (A.T.A.S) à la retraite à l’âge de 79 ans.

Elles adressent et renouvellent leurs sincères remerciements à :

 Sa majesté le Mogho Naaba Baongho et sa cour,

 Sa majesté le Naaba Koongo de Zagtouli,

 Sa majesté le Baloum Naaba,

 Les responsables coutumiers de Kouba, Mougninsin, Bingo, Sabtoana et Guiguemtenga,

 A la CCB Sainte Cécile de la ZONE I,

 Le Curé de la paroisse st François d’Assise de Karpala et ses collaborateurs,

 La Communauté Catholique des villages de Mougninsin, Guiguemtenga et Kouba,

 Les femmes et jeunes de Mougninssin, Guiguemtenga, et de la Zone I,

 Monsieur Joël Marc FRAUD, Conseiller Municipal Délégué à la Transition Energétique de la ville de Cachan en France,

 Madame le Ministre de Développement de l’Economie Numérique et des Postes.

 Madame la Secrétaire d’État auprès du ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille,

 Madame la Secrétaire Générale du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement,

 Monsieur le Secrétaire Général de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication et son épouse,

 Le Président Directeur Général de Coris Bank,

 Le Directeur Général de la SOFITEX,

 La Directrice Générale des Médias du Ministère de la Communication,

 La Directrice Générale des Etudes Sectorielles du Ministère de la Communication,

 L’Inspecteur Général des Services du Ministère de la Communication,

 Le Directeur Général de la SONAPOST et son personnel,

 La Directrice Générale de l’Agence immobilière SITIMO,

 Le Directeur Général des Impôts et son personnel,

 Le Directeur Régional de l’Impôt de l’Est et son personnel

 Le Directeur Général Adjoint de Coris Bank,

 Le Directeur Général Adjoint de la SGBF et son personnel,

 Le Directeur Général Adjoint de la Bank Of Africa,

 Le Président du Conseil d’Administration de Coris Bank Côte d’Ivoire,

 Le Directeur de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou,

 La Directrice commerciale de la SOTRACO,

 Les inspecteurs, les Chargés de mission, les Conseillers Techniques et le personnel du Ministère de la Communication,

 La Directrice des Ressources Humaines du Ministère de la Communication,

 Le Directeur de l’agence OPTIM’ART

 Les représentants des transporteurs,

 Le personnel de la SOCOMA,

 Le responsable et les représentants des établissements EKMAF,

 Le personnel de la Radiodiffusion Télévision du Burkina

 Le personnel de Coris Bank Burkina Faso,

 Le personnel de la Bank Of Africa,

 Le personnel de la Fondation Mérieux au Mali,

 Les membres du Lions Club Ouaga Harmonie,

 Le Syndicat National des agents des Impôts et du Domaine,

 Le responsable du CSPS Trame d’Accueil et son personnel,

 Le Chef de service de la Dermatologie du CHU-YO et son personnel,

 Le personnel de service Réanimation du CHU-YO

 Le personnel de la morgue du CHN Blaise COMPAORE,

 Le personnel, et les membres des bureaux APE de l’école et du Lycée Rabi de Guiguemtenga,

 La jeunesse de la commune rurale de Koubri,

 Les musulmans de TABATA de Mougninssin,

 Les populations de Mougninssin, Guiguemtenga, Kouba, Nambé, Lilbouré Tamsin, Ouidi, Zagtouli, Tiendpalgo, Bilbalogo, Korbogodogo, Bingo,Komsilga, Zone I,

 Les nombreux voisins, amis, collègues et connaissances du défunt,

 Les nombreux voisins, amis, collègues et connaissances des enfants du défunt.

Elles remercient également les nombreux parents, amis, collègues et connaissances dont les noms n’ont pu être cités plus haut, et vous informent par la même occasion que le programme des messes pour le repos de l’âme du défunt vous sera communiqué ultérieurement.

Que son âme repose en paix ! Union de Prière