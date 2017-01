Conseil supérieur de la communication : La radio Savane FM auditionnée pour un commentaire sur la SONABEL

Ceci est un communiqué de la Direction de la communication et des relations publiques du Conseil supérieur de la communication. La Commission chargée de la liberté de presse, de l’éthique et de la déontologie a procédé à l’audition, le mercredi 28 décembre 2016, des responsables de la radio Savane FM sur saisine du Directeur général de la SONABEL. Celui-ci reproche à l’organe de presse des propos erronés sur sa structure.

Au cours de l’émission matinale dénommée « Sonré » du 28 et du 30 novembre 2016, monsieur Aboubacar ZIDA dit Sidnaaba a mis en cause la SONABEL. Dans un commentaire en langue mooré, sur les perturbations subies par les programmes de la radio, il accuse la SONABEL d’acharnement sur la Radio Savane FM et de vouloir ainsi compromettre le fonctionnement de la radio.

Pour la nationale de l’électricité, la suspension de fourniture de l’électricité à la Radio Savane FM est intervenue suite à un cumul de cinq factures impayées ; elle s’inscrit également dans le cadre de la campagne de recouvrement des factures impayées. Par conséquent, fait-elle remarquer, les propos du promoteur de la radio ne reflètent pas la réalité et sont susceptibles de troubler l’ordre public.

En l’absence du plaignant à l’audition, les membres de la commission se sont enquis des motivations réelles des déclarations incriminées. Le Directeur général de la Radio Savane FM, monsieur Charlemagne ABISSI, représentant le promoteur, a expliqué que l’objectif des déclarations était d’informer les auditeurs des problèmes que la radio avait pour assurer la continuité de l’antenne. Il a reconnu que la radio aurait dû s’en tenir à la diffusion d’un communiqué au lieu de faire un commentaire sur la question.

En attendant la décision du Collège des Conseillers sur le dossier, la Commission chargée de la liberté de presse, de l’éthique et de la déontologie a exhorté les responsables de la radio à plus de vigilance dans le contenu de leur émission et à mettre tout en œuvre pour que prévale la quiétude entre les deux parties.

