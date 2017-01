Investissements : Coris Bank International citée en exemple par Macky Sall

Ce sont nos confrères de Financial Afrik qui rapportent les éloges du président sénégalais à l’endroit de la banque d’Idrissa Nassa. « Le rôle d’une banque, c’est de prendre des risques et d’accompagner les projets de développement » a en effet affirmé Macky Sall lors de l’inauguration du projet Envol Immobilier portant sur la première tranche de la future cité ministérielle de Diamniadio, située à 30 km au Nord de Dakar.

« Je félicite Coris Bank qui, un mois après le démarrage de ses activités à Dakar, a pu mobiliser 30 milliards de FCFA au profit de ce projet » a renchéri le chef d’Etat sénégalais qui a invité les investisseurs à « avoir de la transparence, à plus d’audace et à prendre plus de risques pour réussir le pari du développement ».

C’est bien cela que l’on attend en effet de nos investisseurs, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de nos frontières.

