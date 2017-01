« Walaye ! Moi, je vais mourir sans aller demander à être ministre. C’est une honte… », martèle Simon Compaoré

A son bilan de l’An I, le Président du Faso a annoncé la possibilité d’éclater ….le ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Sur cette annonce, un confrère ‘’a eu le malheur’’ de demander au ministre s’il considérerait une telle séparation (surtout si la gestion de la sécurité était confiée à une autre personne) comme un échec. Il n’en fallait pas plus pour mettre Simon Compaoré dans ses états. Il s’en est pris au journaliste avec des propos, faut-il le souligner, peu appropriés et sur lesquels, nous passerons volontiers. On retiendra simplement que Simon Compaoré est sorti de ses gonds sur cette question.

Simon Compaoré n’est pas quelqu’un qui court derrière les postes, fait- il savoir. « Etre ministre, ce n’est pas une exception. Walaye, moi, je vais mourir sans aller demander à être ministre. C’est une honte, il faut être-là où tu es. Si Dieu dit que tu va être ministre, même si tu es caché dans l’ombre, on va venir te sortir. Et quand tu l’es, il faut poser des actes, même si c’est cinq jours, il faut laisser des traces… », martèle l’ancien maire de la commune de Ouagadougou.

« La robe qui a été taillée-là, c’est le Président Roch Marc Christian Kaboré qui l’a taillée ; un pantalon qu’il m’a dit de porter. S’il se rend compte que le pantalon est plus haut que moi et il décide de tailler à sa guise, where is the problem (où est le problème, en anglais, ndlr) ? (…). Moi, si je sais que je ne peux pas faire quelque chose, je refuse. (…). Moi, je porte ce qu’on me donne. Un point, c’est tout », poursuit-il, rappelant que le Président du Faso a dit, au cours du même entretien, qu’il est prêt à céder, lui-même, son portefeuille du ministère de la défense.

Pour Simon Compaoré, être ministre n’est pas un titre de gloire, c’est un sacrifice car, lui-même est obligé de venir à 4h au bureau, même dimanche après la messe, non pas parce qu’il y a des punaises chez lui, mais parce qu’il y a trop à faire.

‘’Merci à tous les compartiments de la nation, majorité comme opposition, même ceux qui critiquent tous les jours ; ils sont dans leur rôle. Ce sont les critiques qui font qu’on est obligé de tenir droit et de continuer à travailler’’, a déclaré le ministre Compaoré.

Simon Compaoré ne perçoit donc pas un éventuel éclatement de son ministère comme la résultante de son « incompétence » à gérer le département dans la configuration actuelle. Il affirme qu’il ne sera « pas du tout malheureux », s’il devait céder le volet lié à la sécurité.

Le ministre réfute cette opinion qui tend à lier certaines difficultés à son statut de civil. Il en veut pour exemples son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, et celui de la Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, tous des civils « comme moi », rappelle t- il.

De l’avis de Simon Compaoré, quel que soit celui qui va venir à la tête de la sécurité, il faut le soutien de tous les Burkinabè, un appui de l’Etat en équipements (dont des moyens aériens). « Sinon, il n’ira pas loin », avertit-il.

Le ministre d’Etat, Simon Compaoré, a saisi l’opportunité pour réitérer ses félicitations aux Forces de défense et de sécurité dans leurs missions. « Quand vous allez sur le terrain, vous allez comprendre que ce n’est pas du gâteau. C’est ça la réalité … », reconnaît Simon Compaoré pour qui, il y a une réorganisation à faire, des compétences à renforcer et des sacrifices à consentir sur cet aspect relatif à la sécurité.

Oumar L. Ouédraogo

Lefaso.net