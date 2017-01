MATDSI : Simon Compaoré accomplit son devoir de redevabilité !

Le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure (MATDSI), Simon Compaoré, a emboîté le pas au Président du Faso en dressant le bilan de son année d’exercice à la tête du département dont il a en charge la gestion. De cet exercice, l’on retient que plusieurs acquis ont été engrangés, en dépit des difficultés qui ont jalonné l’année. 2017 se présente donc comme une ‘’année-clé’’ pour le ministère, qui annonce non seulement le renforcement de certaines actions mais également et surtout de nombreuses autres actions. Simon Compaoré se consacre à son « devoir de redevabilité » via une conférence-bilan tenue ce mercredi, 4 janvier 2016 à Ouagadougou.

Pendant trois heures, l’ancien maire de la commune de Ouagadougou, Simon Compaoré, a scruté, secteur par secteur, les actions menées par son département. De cette revue, l’on retient que le taux d’exécution (physique) des actions du département est estimé à 68%, que de nombreux acquis ont été engrangés dans les différents secteurs à savoir l’administration du territoire, la décentralisation, la protection civile et la sécurité intérieure mais qu’également, des difficultés ont été rencontrées au cours de l’exercice 2016.

Selon son premier responsable, la mission principale du MATDSI, c’est d’assurer la mise en place et le suivi de la politique du gouvernement en matière d’administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, y compris la protection civile.

« Après une année de fonctionnement, le bilan présente des acquis importants ; toutefois des défis demeurent », indique le ministre d’Etat, Simon Compaoré.

Ainsi, dans le domaine de l’administration du territoire, et au titre des acquis, plusieurs actions énumérées. Il s’agit de l’adoption du décret portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription administrative au Burkina, l’adoption du décret portant organisation du gouvernorat, du Haut-commissariat et de la préfecture, l’actualisation du fichier des villages du Burkina, l’élaboration d’un projet de décret de relecture du décret 727 relatif à l’érection des villages.

A cette liste, on ajoutent l’opérationnalisation de l’Observatoire national des faits religieux (ONAFAR), l’adoption d’un projet de loi sur les libertés religieuses, la mise en place d’un guichet unique des associations (fonctionnel depuis août 2016, 790 dossiers de déclaration d’existence, des demandes d’autorisation d’exercer et d’utilité publique avec des recettes de 13 510 000 francs CFA à la date du 20 décembre 2016), l’institution d’un récépissé sécurisé de déclaration d’existence des organisations de la société civile, la constitution d’une base de données des organisations de la société civile, l’adoption du projet de loi portant régime juridique applicable aux Fondations au Burkina, l’élaboration et la mise à la disposition des usagers d’un guide de création et de gestion des organisations de la société civile.

De même, un décret portant création d’un registre national des organismes à but non lucratif a été adopté. Il y a aussi l’élaboration de la cartographie des organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre l’extrémisme religieux, le terrorisme et le blanchiment des capitaux, la mise en place d’une nouvelle Commission électorale nationale indépendante (CENI), le renforcement des capacités des responsables des partis et formations politiques sur les modalités d’utilisation du financement public par la formation, l’organisation d’une opération d’assainissement du fichier des partis à l’issue de laquelle onze partis politiques ont été suspendus, la répartition du financement public hors campagne électorale et de campagnes électorales des partis et formations politiques.

Toujours sur ce volet, on mentionne la supervision de la mise en place d’exécutifs locaux à l’issue des élections du 22 mai 2016, l’organisation du Hadj 2016 par le Comité national de suivi du pèlerinage, la réalisation des travaux techniques préliminaires du bornage de la frontière Burkina-Niger, la ratification de la Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey), la signature de l’Accord-cadre entre le Burkina et le Mali sur la coopération transfrontalière, l’obtention d’un financement de 20 milliards dans le cadre du programme d’appui à la gestion intégrée des espaces frontaliers pour une durée de quatre ans, la commémoration du 11-décembre à Kaya (région du Centre-nord).

2016 : 46 autorisations d’ouverture de nouvelles sociétés de gardiennage



Dans le domaine de la décentralisation, on enregistre l’adoption de projets de loi portant création d’une Fonction publique territoriale et régime juridique applicable aux emplois et aux agents des collectivités territoriales. Il y a aussi l’adoption de textes portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la Coopération décentralisée (CONACOD) et la relecture de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation (SNRC-AD).

Au niveau de la sécurité intérieure et de la protection civile, on retient parmi les acquis, la construction et l’équipement d’une caserne fonctionnelle de sapeurs-pompiers à Kaya, 24 964 sorties effectuées à la date du 20 décembre 2016 par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre des secours d’urgence. Dans le cadre de la prévention contre les risques d’incendie et de panique, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a également étudié 748 dossiers et effectué quinze visites.

Outre cela, on recense volontiers, la signature d’un arrêté portant approbation du règlement de sécurité relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, la mise en place d’un dispositif d’intervention médicale d’urgence, l’élaboration et la validation d’un plan-pilote de sécurisation des sites miniers avec les acteurs concernés, la sécurisation de la fête du 11 décembre 2016 à Kaya, du Tour du Faso, du SIAO et de la SNC.

Aussi, le ministre souligne l’adoption du décret portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de police de proximité, l’élaboration d’un plan d’équipement des Forces de sécurité (Gendarmerie et Police), la signature de Conventions de financement de trois milliards avec la délégation de l’Union européenne pour la mise en œuvre du projet d’appui à la sécurité intérieure du Burkina (PARSIB), avec la Principauté de Monaco pour appuyer la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et avec le Royaume du Danemark (3, 3 milliards) pour la mise en œuvre de l’Engagement de développement intitulé « contribuer à améliorer l’accès local à la justice, la protection des droits humains et la stabilité ».

Il y a également la dotation de l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN) et de l’Unité spéciale de la Police en matériels et équipements spécifiques, la dotation des services de sécurité en matériels roulants (31 véhicules quatre roues dont 20 de la Chine-Taïwan et onze du Japon), en matériels de protection et d’investigations. La lutte contre l’utilisation des pétards pendant les fêtes de fin d’année, la délivrance de 2 911 autorisations d’achat d’armes, de 46 autorisations d’ouverture de nouvelles sociétés de gardiennage et la saisie de 52 armes irrégulièrement acquises par des sociétés de gardiennage, le renforcement de la lutte contre le terrorisme par des actions multiples (organisation de grandes opérations de sécurisation des régions du Sahel, du Centre-est, du Centre, des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-ouest et du Plateau-central, le déploiement des Forces de défense et de sécurité dans certaines zones frontières, organisation de patrouilles, 600,621 kilogrammes de cocaïne et 314 343 comprimés d’amphétamines saisis, 299, 715 kilogrammes de chanvre indien, 333,3 kilogrammes de cannabis, 76,87 kilogrammes de produits prohibés, etc.).

2017, tenue d’un forum national sur la sécurité intérieure !



Pour Simon Compaoré, si l’on peut se féliciter des résultats engrangés, il ne faut pas perdre de vue les difficultés rencontrées pendant le déroulement de la feuille de route pour le compte de 2016. Parmi celles-ci, on liste l’insuffisance de sorties de supervision et d’appuis-conseils aux structures déconcentrées et décentralisées, l’insuffisance dans la gestion rationnelle des ressources humaines, des moyens financiers pour la réalisation des actions. En outre, les attaques terroristes ont fragilisé les actions du ministère sur le terrain, rappelle le ministre de la sécurité, Simon Compaoré.

D’où les défis pour l’année 2017 qui devra connaîtra non seulement l’aboutissement et le renforcement de certaines actions ultérieurement entamées mais aussi et surtout de nouvelles autres actions. Dans ces perspectives, le ministre annonce l’élaboration d’une Charte de la déconcentration, la finalisation et l’adoption de la stratégie nationale d’administration du territoire. Il s’agira aussi de valoriser, poursuit-il, les hautes fonctions de représentation de l’Etat au niveau de la région et de la province par la finalisation de l’avant-projet de loi portant institution du corps préfectoral, l’adoption d’un document de programmation des investissements au profit des circonscriptions, l’adoption par l’assemblée nationale du projet de loi sur les libertés religieuses, réflexion sur le statut de la chefferie coutumière.

Il est aussi prévu l’élaboration d’un projet de loi portant réglementation des sépultures et des pompes funèbres, l’organisation du pèlerinage musulman dans de meilleures conditions, la réalisation des activités préparatoires et commémoratives de la fête du 11 décembre 2017 à Gaoua, l’amélioration de la présence de l’Etat et les conditions de travail de l’administration publique dans les espaces frontaliers. Toujours dans les défis, Simon Compaoré annonce la délimitation de la frontière avec le Bénin, la démarcation de la frontière et la réalisation de la première campagne de bornage de la frontière avec le Niger, l’accroissement du nombre de services de défense et de sécurité dans les zones frontalières, le rétablissement de relations de coopération avec les Forces de défense et de sécurité des pays frontaliers.

2017 au MATDSI, c’est aussi l’organisation d’élections municipales partielles, surtout dans les communes rurales de Zogoré, Bouroum-Bouroum, Béguédo où les élections du 22 mai 2016 n’avaient pas pu se tenir pour cause de climat délétère, la tenue d’assises nationales de la coopération décentralisée. Outre l’organisation d’un forum national sur la sécurité intérieure, le ministre d’Etat projette aussi l’élaboration d’une stratégie de lutte contre le terrorisme et de la mise en œuvre de la Police de proximité.

Ce bilan s’est voulu sans l’aspect lié au terrorisme ; le ministre a promis en faire un point à part entière d’échanges les jours à venir.

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net