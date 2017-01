Armée nationale : Après sa prise de commandement, le Colonel-major Oumarou Sadou dévoile ses cibles

Route barrée tout autour de la place de la nation, hommes en armes et en alerte. Véhicule militaire blindé à la place du grand Lyon. Ce n’était pas une passation de commandement ordinaire ce 4 janvier 2017. Au moment où le Général de Brigade Pingrenooma Zagré passe le bâton de commandement au Colonel Major Oumarou Sadou, l’heure est grave. Et pour cause, des attaques terroristes répétées. La dernière à Nassoumbou le 17 décembre dernier a fait 12 morts du côté des forces de défense et de sécurité.

« Officiers, sous-officiers, militaires du rang, vous reconnaitrez désormais pour chef, le colonel major Oumarou Sadou ici présent et vous lui obéirez en tout temps, pour ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, l’observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso ». C’est fait. Par cette phrase consacrée, le président Roch Kaboré a officiellement installé le nouveau chef de l’armée, avant de lui remettre les couleurs nationales.

Dans sa première allocution, le colonel major Oumarou Sadou a noté que sa nomination est un grand honneur et une fierté qui couronne une carrière exclusivement militaire, pour laquelle il a consacré tout son dévouement, sa conviction, son amour, sa loyauté à servir la nation.

Mais dans un contexte sécuritaire délétère, avec beaucoup d’attentes, le CEMGA a dit être conscient que sa nomination est surtout un défi au regard des attentes de résultats, face aux besoins et exigences de toute la nation en matière de sécurité. Il y a également des impératifs de reprise en main de l’armée, de restauration de l’autorité de commandement militaire et de l’amélioration de l’image de marque des forces armées.

« Le contexte sécuritaire actuel, marqué par une persistance des attaques terroristes aux frontières comme à l’intérieur du territoire national et autres tentatives de déstabilisation, interpelle les forces armées dont les réponses appropriées à ces différentes menaces constituent les raisons premières de leur existence », a-t-il martelé.

Et pour réussir sa mission, le colonel major entend conjuguer l’expérience des plus anciens, à l’audace et au gout de l’action des jeunes officiers et sous-officiers ; la motivation et à la volonté de combattre des jeunes soldats.

Le nouveau chef a d’ores et déjà décliné ses principaux chantiers.

- La restauration de l’autoroute de commandement dans toute sa dimension.

Selon lui, il faudra que chaque échelon exerce pleinement son commandement avec justice, équité, fermeté et sans compromission. « La rigueur que le chef imposera à ses hommes devra refléter celle qui s’impose à lui-même »,

- Le renforcement et la consolidation du dispositif au Nord.

Tout en assurant la sécurité des positions des forces armées, il faut protéger et mettre en confiance les populations locales. Et surtout « saisir toute opportunité pour prendre l’initiative pour frapper l’ennemi à chaque fois que la situation l’impose ».

Il reconnaitra que ce renforcement va nécessiter des moyens, mais surtout des capacités à faire usage de façon professionnelle de ces moyens.

« Le mangement des ressources humaines et matérielles (…) la parfaite maitrise de nos moyens matériels existants devraient permettre une expression claire et rationnelle de nos besoins complémentaires », a poursuivi le colonel major Oumarou Sadou.

Aux différents chefs, le Chef d’Etat-major général des armées, leur a lancé ceci : « rencontrez vos hommes, écoutez vos hommes, pour éviter qu’on vous raconte qui sont vos hommes (…) rencontrez vos hommes, écoutez vos hommes, pour éviter qu’on vous raconte que veulent vos hommes ».

Le général Pingrenooma Zagré a lui, remercié les autorités, les différents partenaires avec qui, il a travaillé durant ses deux ans de commandement. En premier lieu, il « a rendu grâce à Dieu, maitre des temps et des circonstances », qui l’a conduit et lui a donné la force nécessaire pour conduire les troupes.

En retour, le nouveau CEMGA, a reconnu en son prédécesseur, la sagesse, la clairvoyance et la dimension humaine avec laquelle il a mené son commandement. « Mon général, face à des moments très critiques, vécus par nos forces armées, et par toute la nation, vous avez su user de stratégie et de sang-froid pour éviter à nos forces armées une confrontation fratricide », lui a-t-il lancé.

Qui est le nouveau Chef d’Etat-major général des armées ?

Nom : SADOU

Prénom : OUMAROU

Grade : Colonel-Major

Naissance : 22 MAI 1959 à Djibo

Situation familiale : Marié

I. PRESENTATION

ARME : INFANTERIE

FONCTION ANTERIEURE : Inspecteur Général des Forces Armées Nationales (IGFAN)

II – FORMATION ET STAGES MILITAIRES



Ancien Elève du Prytanée Militaire de Kadiogo Promotion 1972/1973, le parcours de formation du Col-Major se décline ainsi qu’il suit : ,

1981 à 1983 : Formation initiale d’Officier à l’Académie Militaire de TESHIE au GHANA.

1987 : Cours de Perfectionnement des Officiers Subalternes à Pô Burkina Faso

Oct. 1993 –Mai 1994 : Cours d’Etat-major à Koulikoro au Mali.

Sept 2006-Août 2007 : Cours d’Ecole de Guerre au Nigeria,

Master degree in Strategic Studies à l’Université d’Ibadan au Nigeria (Oct 2007-Avril 2008)

Aout-Décembre 2009 : Stage sur le « Program in Advanced » à Garmisch en Allemagne.

Cours sur « Civil Military Cooperation in Combatting Terrorism » : Montrey/California en 2011 »

III Stages en Maintien de la Paix

Février 1999 : Cours des observateurs militaires au Canada

Septembre 2001 : Stage P.C Multinational de Brigade à Zambakro/RCI

Août 2003 : Stage en Administration et Logistique des Nations Unies à Thiès au Sénégal.

Mai 2004 : Stage de Formation des cadres Militaires Africains sur la Prévention des Conflits, et le Maintien de la Paix à Turin en Italie.

VI. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Au titre de la carrière militaire le Colonel -major Oumarou SADOU totalise 37 ans de services et a servi dans plusieurs Régions Militaires du Burkina Faso, et occupé plusieurs postes de commandement militaire dont :

Janvier 2015 : Inspecteur Général des Forces Armées Nationales

2011-2015 : Chef d’État-major de l’Armée de Terre

2010-2011 : Directeur de l’Analyse Stratégique /MDNAC.

2008 : Chef Division Opération Adjoint /EMGA

2008 –2010 : Chef Division Information/EMGA

2004-2007 : Commandant 2°Région Militaire

1987-1989 : Chef de Corps 1er RIC (actuel 11er RIC)

Par ailleurs, il a participé à plusieurs Ateliers, Séminaires, Exercices multinationaux dont :

1ère Session de Formation de l’Institut d’Etudes stratégiques et de Défense de Côte d’Ivoire à Yamoussoukro 18-25 juin 2015

le Séminaire des Hauts responsables (CESA) 16 -28 Juin 2013 à Washington,

African Land Forces Summit à Kampala en Mai 2012 ;

Exercices Flintlock 2010 et 2011, respectivement au Burkina Faso et Sénégal.

VI. D E C O R A T I O N S

Officier de l’Ordre National

Chevalier de l’Ordre National

Médaille d’honneur Militaire

Médaille Commémorative Agrafe Libéria

Le Colonel-Major parle couramment le Fulfulde, le Mooré, le Français et l’Anglais.

Il est marié à Mme SADOU /KABORE Monique et père famille béni avec quatre garçons et deux jumelles.