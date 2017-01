Préparatifs de la CAN : Premier test pour les Etalons

Pour une meilleure préparation, le Onze national livrera, ce mercredi 4 janvier 2017 à partir de 16h, un match amical contre les Lions locaux du Maroc. Au total 24 sur les 25 appelés sont déjà présents à Marrakech. Jonathan Pitroipa est pour l’instant le seul, à n’avoir pas encore rejoint le groupe. « Tout le monde est déjà au Maroc. Sauf Jonathan Pitroipa qui est annoncé pour demain (Ndlr, ce mercredi 4 janvier 2017).

Il est en retard parce qu’il a des problèmes et l’entraineur lui a donné son accord », a expliqué Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabè de football, lors de la cérémonie de présentation de vœux aux acteurs du monde du football. Face aux Lions locaux de l’Atlas, Paulo Duarte pourra faire une revue de sa troupe et apporter les corrections dans les compartiments défaillants. Pour cette CAN, le sélectionneur portugais a fait appel à de jeunes et aussi à des nouveaux. Blati Touré et Souleymane Kouanda sont les nouveaux à rejoindre l’équipe cette Coupe d’Afrique des Nations.

Yssouf Paro a des douleurs à la cuisse

Si tous les joueurs sont au mieux de leur forme et que le stage se passe bien, un fait s’est déroulé lors de l’entrainement d’hier. Yssouf Paro a dû arrêter l’entrainement pour des raisons de douleurs à la cuisse droite. Aux dernières nouvelles, il a repris les entrainements mais est déclaré forfait pour le match face au Maroc. Cette nouvelle tombe au mauvais moment surtout qu’il fait partie des pressentis pour remplacer Steeve Yago suspendu pour les deux premiers matchs de la CAN.

En rappel, le Burkina Faso est logés dans le Groupe A en compagnie du Cameroun, du Gabon et de la Guinée Bissau. Pour clore leur stage, les Etalons disputeront un second match amical face à l’équipe nationale du Mali. Ce sera le 7 janvier 2017.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net