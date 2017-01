Voeux du SYNAPAGER

Communiqué • mardi 3 janvier 2017 à 23h57min

A l’occasion du nouvel an 2017, le Secrétaire Général et l’ensemble des membres du bureau exécutif national du Syndicat national des Personnels d’Administration et de Gestion de l’Education et de la Recherche (SYNAPAGER), présentent les meilleurs vœux de paix, de santé et de prospérité aux travailleurs et leur souhaitent une année de bonheur et de succès professionnels.