Vœux de nouvel an du Faso Autrement

L’année 2016 vient de fermer ses portes avec son cortège de difficultés, de malheurs, de tristesses, de déceptions, de désillusions et de souffrances. L’année 2016 a été tout simplement mortelle pour les Burkinabè et le Burkina Faso.

L’année 2017 nous ouvre ses portes avec des espérances et des espoirs. Pour 2017, nous souhaitons que Dieu le Tout Puissant, apaise les cœurs des Burkinabè, les accompagne dans le pardon, la tolérance, l’acceptation des uns et des autres dans un dialogue inclusif positif qui permette au Burkina Faso de se réconcilier avec lui-même.

Les Burkinabè, ainsi réconciliés entre eux-mêmes, regarderont ensemble dans la même direction et détermineront un destin commun pour le Burkina Faso qu’ils pourront relancer économiquement et y restaurer la confiance, la paix sociale, la stabilité et la sécurité, conditions incontournables pour un développement durable et une amélioration des conditions de vie des Burkinabè.

Que 2017 donne du sens à l’avenir des Burkinabè dans la santé, la justice, la réconciliation et la paix. BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 A TOUTES ET A TOUS.

Le Président du Parti

Dr Ablassé OUEDRAOGO