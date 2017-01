Attaque à Nassoumbou : Déclaration de l’Union de la Gauche Extra Parlementaire (UGEP)

C’est avec consternation et émoi, que nous venons aujourd’hui nous incliner devant la mémoire de nos frères tombés sur le champ de bataille de Nassoumbou, le 16 décembre dernier.

A vous qui continuez, avec beaucoup de courage et d’abnégation, à faire face nuit et jour aux ennemis du peuple, à la barbarie inqualifiable, nous voudrions vous rassurer de notre soutien indéfectible. Nous sommes solidaires avec vous car votre combat est juste et noble. En tant que Burkinabé et patriotes, nous sommes débout à vos côtés, pour répondre à tout moment à l’appel de la Patrie.

A bas les apatrides !

A bas les ennemis du peuple !

A bas les terroristes !

Vives les Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso !

Vive le Burkina Faso !

La patrie ou la mort, nous vaincrons !

Le Coordonnateur

Dr YOGO Evariste Magloire