Accident à Garghin : Le camionneur encourt deux ans de prison

Avant de renverser le motocycliste, le conducteur du camion a refusé d’obtempérer aux ordres de la police. Pour cette infraction, nous indique le Juge Son Aly, l’ordonnance n°71-070/PRES/J du 23 janvier 1971, relative à la répression de certaines infractions en matière de circulation routière est claire en son article 12 : « Tout conducteur de véhicule qui aura sciemment omis d’obtempérer à une sommation non équivoque de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes intérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toute vérification prescrite concernant le véhicule ou la personne, sera puni d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Pour la deuxième infraction qui est l’homicide involontaire, le code pénal en son article 353 prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 150.000 à 600.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, pour « quiconque commet par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement cause un homicide ou en est involontairement la cause ».

