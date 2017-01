In memoria : Joseph et Jacqueline KI-ZERBO : Samuel T. KIENDREBEOGO

« Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour mort, et leur départ sembla un désastre, leur éloignement une catastrophe. Pourtant, ils sont dans la paix…et le Seigneur sera leur roi pour toujours ». Sagesse : 3, 1-3 ; 8 »