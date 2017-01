Sécurisation des fêtes de fin d’année : Simon Compaoré aux côtés des forces de défense et de sécurité

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2017, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, Simon Compaoré est allé encourager les Forces de Défense et Sécurité (FDS), déployées dans la ville de Ouagadougou, pour la sécurisation du réveillon.

A chaque carrefour, le ministre chargé de la sécurité intérieure a marqué un arrêt pour présenter ses vœux les meilleurs aux agents de sécurité et leur traduire ses sincères félicitations pour le travail qu’ils abattent. « Je suis venu vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017, et vous dire que toute la nation est fière de vous. Grâce à vous, les citoyens fêtent dans la tranquillité et la quiétude », a déclaré Simon Compaoré.

Il a invité ses hommes à plus de vigilance dans leur mission. Certains postes de contrôle ont reçu la visite du ministre d’Etat. C’est le cas du poste de gendarmerie situé à la sortie nord de la capitale sur l’axe Ouagadougou – Ouahigouya, où le même message a été livré. La première compagnie des sapeurs-pompiers a aussi reçu la visite du MATDSI.

Cette sortie du Ministre a été appréciée par ces hommes et femmes qui veillent sur la sécurité des populations.

C’est aux environs de 3 heures 40 minutes que le ministre Simon Compaoré a pris congé de ses hommes.

La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle du MATDSI