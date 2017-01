Ministère de l’Eau et de l’assainissement : Dix acteurs élevés au grade de Chevalier de l’ordre du mérite

C’est en tout dix acteurs des structures centrales et déconcentrées du ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) qui ont été distingués lors de cette solennité présidée par Alassoun Sori, Secrétaire général dudit ministère. S’adressant aux récipiendaires, il a fait cas de leur exemplarité qui a conduit à cette distinction. « Vous êtes en ce moment aux yeux de tous, collègues, amis et parents, l’exemple à suivre et vous devez vous engager à poursuivre dans cette voie », a-t-il lance. Pour lui, loin d’être l’épilogue d’une vie professionnelle bien accomplie, ces distinctions doivent être perçues comme une invite à plus d’ardeur et à plus d’abnégation.

Technicien supérieur d’agriculture, Issaka Compaoré a été élevé au grade de Chevalier de l’ordre du mérite du développement rural. « Après avoir travaillé durement durant 28 ans de service et que mes responsables pensent à moi, je pense qu’ils ont bien fait », s’est-il réjouit avant de remercier sa hiérarchie pour la médaille reçue. Cette distinction, il l’a dédié à ses collaborateurs et collègues de Ziniaré.

Ce sont les mêmes sentiments de joie qui ont animé Augustin Ouédraogo, Technicien moyen en thermo énergie. « Vraiment, je suis très content de cette décoration. Cela m’emmène à travailler davantage parce que ce n’est pas facile d’être décoré, il faut le mériter sincèrement », a-t-il avancé. A cet instant, il a eu une pensée pour ses collègues qui n’ont pas été décorés en 2016, et leur a demandé de redoubler d’effort, car « seul le travail paie ».

A cette cérémonie six personnes ont été distinguées. Les quatre autres ayant été décorées lors de la cérémonie du 11 décembre 2016 dans leurs localités respectives.

Marcus Kouaman

Lefaso.net