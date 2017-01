Importation frauduleuse d’engins à l’Est : Plus de 600 engins et véhicules saisis

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région de l’Est ont effectué du 28 au 31 décembre 2016, une opération conjointe spéciale de contrôle inopiné des engins à deux et quatre roues. Cette opération a permis la saisie de plusieurs dizaines de motocyclettes et véhicules en circulation et dans des magasins de vente dont la mise en circulation était irrégulière.

Ce contrôle inopiné de quatre jours (du 28 au 31 décembre 2016) des Forces de défense et de sécurité (FDS) a été conjointement effectué par la police, la gendarmerie, les douanes et les agents des Eaux et forêts. En tout, plus de 600 motocyclettes et véhicules ont été saisis. Selon l’inspecteur divisionnaire des douanes, Amadou Ouédraogo, directeur régional des douanes de l’Est, cette opération vise trois objectifs : la lutte contre l’évasion fiscale, la lutte contre l’insécurité et la sensibilisation des populations « afin de bannir cette pratique d’importation illégale de leurs marchandises ».

Et de poursuivre que cette opération a été initiée par l’administration centrale parce qu’au regard des derniers événements à la frontière, « l’Etat doit frapper fort » pour endiguer l’importation frauduleuse des motocyclettes et du même coup, restaurer l’autorité de l’Etat. « Depuis un certain temps, ces importateurs narguent les forces de défense et de sécurité », a-t-il justifié.

A entendre le directeur régional des Douanes, ce contrôle de quatre jours est une première phase et d’autres contrôles inopinés suivront.

Soumaïla Sana

Lefaso.net