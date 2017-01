Décès de Larba Ismaël SAMANDOULOUGOU : Remerciements

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et de soutien tant moral, financier que matériel exprimés lors du rappel à Dieu de leur fils, père, frère, oncle, Larba Ismaël SAMANDOULOUGOU, le 25 décembre 2016 à la Polyclinique Internationale de Ouagadougou, de la veillée de prière dans la nuit du 26 décembre 2016, de la prière à l’Eglise des Assemblées de Dieu de Dassasgho le 27 décembre 2016 suivi de l’inhumation au cimétière de Gounghin le même jour, tiennent à remercier les personnes ci-après :

M. Jean OUBDA à Ouagadougou

M. Moïse OUBDA à Ouagadougou

Le Docteur SABA à Ouagadougou

Les diacres ainsi que les membres de l’Eglise des Assemblées de Dieu de Dassasgho

Monsieur GEORGES à Ouagadougou

Les familles OUEDRAOGO à Ouagadougou

Messieurs et Mesdames BARRO à Ouagadougou

Les amis et collègues de travail

Les voisins et les jeunes du quartier Bendogo

Monsieur et Madame BOUDA à Koudougou

Monsieur et Madame COMPAORE à Koudougou

Monsieur et Madame COMPAORE à Ouagadougou

Monsieur et Madame NIKIEMA à Ouagadougou

Les conseillers municipaux de l’arrondissement 10

Les ressortissants de Kui

Les ressortissants de Wayin

Le personnel de Total Burkina

Le personnel de Gépal S.A.

Tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenus durant ces moments difficiles. Que le Seigneur récompense tout un chacun de vous au centuple de vos bienfaits.