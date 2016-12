Décès de YAMEOGO Gnondé Gabriel : Remerciements

Les grandes familles YAMEOGO à Ouagadougou, Nayalgué, Koudougou, Bouaflé, Méagui, Vavoua, Zuénoula en Côte D’Ivoire ;

YAMEOGO Noaga Paul, YAMEOGO Toudouba Romuald, YAMEOGO Claude, YAMEOGO Laroago Wongo, YAMEOGO Emmanuel

La grande famille de feu ZONGO Edouard à Dapoya,

La grande famille NANA à Villy (koudougou)

La belle-famille DALMEIDA à Niamey, à Lomé et au Etats-Unis

Les familles LÜEKE Markus en Allemagne et BOCCO Alain à Ouagadougou

Les familles WRIHT Laurinda et IDOHOU

La veuve YAMEOGO née DALMEIDA Emma en service au District Sanitaire de Kossodo

Les enfants Patricia et Olivia, les petits enfants

Les familles alliées TAPSOBA et DEMBELE

Vous remercient du fond du cœur pour vos soutiens multiformes dont elles ont bénéficiés depuis la maladie jusqu’au décès de leur fils, mari, père, grand-père, frère, neveux, cousin, beau-frère, et beau-père

YAMEOGO Gnondé Gabriel ; Ingénieur de recherche à la retraite

Décès survenu le samedi 17 décembre 2016, suivi de l’inhumation le lundi 19 décembre 2016.

Les remerciements vont en particulier :

Au corps presbytéral des paroisses de Kossodo et de la Rotonde ;

A l’aumônerie catholique de CHU Yalgado OUEDRAOGO ;

Aux CCB Saint Benoît et Saint François d’Assise de Kossodo,

A la chorale de la Cité Universitaire de Kossodo, le Buisson Ardent ;

A la centrale syndicale CGTB ;

Au personnel du CMA de Kossodo, de l’hôpital Yalgado,

Au personnel du CNTS, de la Clinique Sandof,

A l’association Nationale de retraités du Burkina ( ANRBF) et à celle de Kossodo ;

Aux amis du Kayor Dapoya,

Aux amis footballeurs ;

A ses amis, promotionnaires, collègues et connaissances ;

Aux parents, aux familles amies, aux voisins,

A tous ceux ou celles dont les noms n’ont pu être cités ;

Que Dieu vous le rende au centuple !

Elles vous informent par ailleurs que des messes seront dites pour le repos de son âme.

 1er Janvier 2017, messes de 9h dans les paroisses de : Kossodo, Dassasgho et chapelle de l’aumônerie de l’hôpital

 8 Janvier 2017, messes de 7h et 9h dans les paroisses de : Dapoya, Gounghin et Saint Camille

 15 Janvier 2017, messes de 7h et 9h dans les paroisses : Cathédrale, Dapoya et Pissy

 22 Janvier 2017, messes de 9h dans les paroisses : Jean XXlll et Saint

François d’Assise

 29 janvier 2017, messes de 9h dans les paroisses : Rotonde (8h30), Patte d’Oie et Kologh-Naaba