Les guichets rouvriront le mercredi 4 janvier 2017.

Le Directeur général s’excuse d’avance des désagréments générés par ces dispositions et souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017.

Personne ne connaît mieux le monde que nous !

Ouagadougou, le 30 décembre 2017

Le Directeur général

Ambroise Y. OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National