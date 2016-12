Présidence du Faso : Roch Kaboré fait le bilan de sa première année de gouvernance

Une année après sa prise de fonction, le Président Roch Kaboré se sent bien dans sa mission du chef de l’Etat. Et si certains pensent qu’il est resté le même, le nouveau locataire du palais de Kossyam tient à préciser : « Etre chef, ce n’est pas terroriser les gens. J’ai beau être débonnaire, je sais à quel moment il faut mettre la fermeté dans les rapports. Je suis un président et je dois allier la fermeté à la sagesse ».

Le choix des hommes est toujours une question délicate

Est-ce que le président du Faso est convaincu d’avoir mis les hommes qu’il faut à la place qu’il faut ? Selon Roch Kaboré, le choix des hommes est toujours une question délicate dans la gestion du pouvoir. « Vous ne trouverez jamais un homme qui a un consensus général sur l’ensemble du territoire. Il a toujours un défaut quelque part, parce que chacun de nous a un adversaire, une personne qui considère que, soit il n’est pas compétent ou qu’il le connait » a-t-il déclaré. Et le Président du Faso de renchérir : « Comme on ne fait pas de concours non plus pour être dans ces activités, on ne peut apprécier les hommes qu’on choisit qu’à l’aune de leurs réalisations et de la rapidité sur le terrain ».

Entre Salif Diallo et Roch Kaboré : « Il n’y a aucun couteau, ni à ras, ni tiré »

Quant à ses relations avec le président de l’Assemblée nationale, Roch Kaboré soutient : « Nous sommes des vieux compagnons de lutte. Nous avons des relations de camaraderie, des relations de travail ensemble, même si nous n’avons pas le même tempérament » a-t-il dit, précisant que cela n’impacte pas les rapports qu’ils ont, qui sont d’ailleurs « bons » et de « bonne qualité ». « Il n’y a aucun couteau, ni à ras, ni tiré » a renchéri Roch Kaboré.

A cet effet, les affaires, notamment les questions des 130 tablettes offertes aux parlementaires ainsi que les 127 millions accordés ont été évoquées. « Je suis content aujourd’hui que ces tablettes aient été restituées au ministère et comme je l’ai instruit, ces tablettes seront remises à Huawei pour solde de tout compte sur ce dossier », confie le Chef de l’Etat. S’agissant de l’affaire des 127 millions, « ce n’est pas une question de légalité, c’est une question d’opportunité, au regard même du contexte que nous traversons dans notre pays » a expliqué le chef de l’Etat. Puis, il poursuit : « Nous sommes dans une situation où la charge émotionnelle est forte, où tout le monde reconnait que c’est difficile partout, même si l’idée était de donner ce million aux députés pour pouvoir rendre compte de leurs missions sur le terrain, il aurait fallu réfléchir par deux fois, pour se dire qu’il fallait ne pas distribuer cet argent ».

Il était temps de renouveler l’équipe

L’une des dernières grandes décisions prises par le chef de l’Etat, en l’occurrence la nomination d’un nouveau chef d’Etat-major général des armées, a été évoquée au cours de ce face à face avec les journalistes. Pour le président du Faso, « Il était temps de renouveler l’équipe, notamment le chef d’Etat-major général des armées, de manière à redonner un nouveau tonus et une nouvelle vision à notre armée nationale ». Si le président du Faso soutient ne pas avoir eu « des problèmes de confiance » ou des « questions relatives à un manque de subordination » avec le Général Zagré, il tient cependant à souligner : « A chaque époque doit correspondre également un certain type de chef et c’est pour cela que j’ai décidé de faire ce changement ».

« Je ne mettrai pas de militaire dans le gouvernement du Burkina »

S’exprimant sur les fonctions cumulées du chef de l’Etat et celle du Ministre de la défense, Roch Kaboré a précisé que s’il était prêt à se décharger du département de la défense, il n’était pas disposé à « mettre un militaire dans son gouvernement ». Il explique : « Je suis évidemment prêt à me décharger du Ministère de la défense. Je crois que c’est une lourde responsabilité de porter en même temps la gestion d’un pays et en même de s’occuper du ministère de la défense » a-t-il dit, tout en précisant : « C’est une question que nous allons régler lors de la réorganisation du gouvernement de manière à permettre à ce que quelqu’un d’autre puisse assumer cette mission ».

Zida sera rayé des forces armées nationales

Le Général Zida fait-il toujours partie de l’armée Burkinabè ? Celui qui devait rentrer au Burkina pour répondre de ses actes est toujours hors du pays. « Il a été passé en conseil de discipline et il sera rayé des effectifs des forces armées nationales. C’est clair » a dit Roch Kaboré.

CAMEG : fin de la crise en janvier ?

Pour le chef de l’Etat, il est temps de mettre fin à toutes ces procédures qui décrédibilisent globalement la CAMEG. « Nous avons fait un certain nombre de concertations avec les partenaires qui participent au financement de la CAMEG et nous avons abouti à des résultats. Je crois que dès début janvier, nous vous tiendrons informer et nous sortirons définitivement de cette crise » a promis le chef de l’Etat.

Peut –on envisager un entretien entre Roch kaboré et Blaise Compaoré ?

Le président du Faso, Roch Kaboré, pourrait-il se rendre un jour en Côte d’Ivoire en vue d’échanger avec le président déchu Blaise Compaoré ? « Si nous devons parler, c’est au Burkina Faso. C’est là, notre pays. Je ne vois pas dans mes intentions, ni les plus proches, ni les plus éloignées. Je préfère être clair la dessus » a-t-il dévoilé. Et Roch Kaboré de poursuivre que si Blaise Compaoré souhaite discuter de l’avenir du Burkina et participer à la réconciliation, « la voie est bien connue ».

Cet entretien a également servi de cadre pour arracher quelques mots au chef de l’Etat sur l’expression « mouta mouta ». Selon Roch Kaboré « Le mouta mouta, c’est le manque de transparence. Ce sont les négociations souterraines pour aboutir à des accords souterrains que personne ne connait », a-t-il signifié.

Synthèse de Nicole Ouédraogo

Lefaso.net