Affaire 1 million des députés : Des OSC trouvent cela méprisant pour le peuple burkinabè

Cette coalition qui regrouperait une trentaine d’OSC, selon son porte-parole Steeve Zampaligré, trouve que l’Assemblée nationale avec à sa tête son président Salifou Diallo, « remporte la palme d’or en matière de mal gouvernance et de mauvaises pratiques ». “De l’humiliante histoire des tablettes Huawei en passant par les propos méprisant et insultant du Président de l’Assemblée nationale”, c’est avec amertume que le porte-parole et ses camarades ont appris que ce dernier « aurait distribué des millions de nos francs aux honorables députés ». La coalition dénonce avec sa dernière énergie « ces dilapidations tout azimut des fonds publics organisées dans l’omerta totale au mépris des aspirations légitimes du peuple burkinabè ».

Ce qui est pire selon les conférenciers du jour, c’est « le communiqué laconique et irrespectueux » de l’assemblée tendant à justifier « l’acte ignoble » à l’égard de l’opinion publique, qui renforce leur conviction que la 7e législature « n’est pas au service du peuple mais travail pour son propre compte ». Car, le communiqué transmis à la presse, n’avait ni date, ni numéro, encore moins de nom du signataire. Son contenu a d’ailleurs été pris en contre-pied par certains députés du CNT (Conseil national de transition) sur les réseaux sociaux. Ce qui démontre « le caractère irresponsable » du bureau de l’Assemblée nationale.

Cette distribution de millions, la coalition la trouve regrettable, surtout que le chef du gouvernement crie partout que les caisses sont vides et qu’au même moment nos forces de défense et de sécurité (FDS) manquent de matériels, des écoles sont sous paillotes, des maternités sont sans couveuse, des services d’urgences des hôpitaux sont sans kits de prise en charge des premiers soins… « Salifou Diallo sans honte bue se permet une telle largesse au députés juste pour garder la main mise sur ces dernier », martèle Zampaligré et ses compagnons.

Des « dérives totalitaires »



La coalition se demande si ces millions ne pouvaient pas être utiles à autre chose que pour les fête de fin d’année. Pour eux, le peuple n’a pas élu des députés pour venir perpétuer les pratiques « malsaines » de notre parlement mais pour faire mieux que leurs devanciers. Donc cette façon de gérer l’Assemblée nationale est inacceptable au nom de la morale et de l’éthique de bonne gouvernance. Le porte-parole et ses camarades invitent les députes à épargner le peuple des vieilles pratiques parlementaires. Donc ne souhaite plus entendre des termes comme « on est né trouver » ou « on est venu trouver » car le Burkina est loin d’être un Etat « mexicain » au comportement « jupitérien ». Ce sont des « dérives totalitaires » du président de l’Assemblée nationale qui selon la coalition, « règne en seul maitre absolu sur le parlement ».

En raison de tous cela, la coalition invite le président de l’Assemblée nationale à se conformer à l’esprit de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Sans quoi, elle demande au Président du Faso de prendre ses responsabilités en usant des prérogatives que lui accorde la Constitution pour dissoudre cette Assemblée nationale, qu’elle qualifie de « mouta mouta ».

Quant aux aspects sécuritaires, le Président du Faso Roch Kaboré, chef suprême des armées et ministre de la Défense, a été invité par Steeve Zampaligré et ses camarades, à prendre ses responsabilités. Afin de mettre un terme aux multiples attaques lâches et criminelles que subissent l’armée burkinabè dans le Sahel. Pour eux, il faut la réorganisation de la hiérarchie militaire qui a montré « ses limites managériales ». Et de laisser les calculs politiciens en mettant les hommes qu’il faut à la place qu’il faut.

Tout en réaffirmant soutenir les FDS dans les missions régaliennes qu’ils assument avec professionnalisme et amour de la patrie, la coalition salue la nomination du nouveau Chef d’état-major général des armées.” Cela ne suffit pas pour autant car cette nomination ne règle pas le problème de l’armée”, a-t-ellinsinué. En attendant, la coalition souhaite bon vent au nouveau promu dans sa mission et l’attend au pied du mur.

Marcus Kouaman

Lefaso.net