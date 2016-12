Fêtes de fin d’année à Ouaga : Près de 2000 policiers veillent au grain

Cette année encore la police nationale sera sur pieds pour permettre aux citoyens de la capitale de passer les fêtes de fin d’année en toute quiétude. Le dispositif mis en place a deux volets.

D’abord pour la prévention de l’insécurité routière, c’est la direction régionale de la police nationale du centre qui répondra. Le commissaire central de la ville de Ouagadougou a précisé que c’est un effectif de 1085 éléments qui sont déployés dans 112 carrefours de la ville.

Ensuite pour la sécurisation des lieux de cultes et des patrouilles de dissuasion, c’est la direction des unités d’intervention qui est mobilisée. Et le commissaire principal, Irnou Kambiré d’indiquer que plus de 424 éléments ont été déployés à cet effet.

Ce sont donc au total un effectif de près de 2000 policiers qui sont sur pieds pour ces fêtes de fin d’année. Depuis le 24 décembre, ils sont mobilisés.

Le commissaire central Kambiré a rappelé une fois de plus le respect de la mesure d’interdiction de l’importation, de la commercialisation et de l’usage des pétards pendant cette période. Les résultats sont déjà remarquables, s’est-il réjoui, tout en indiquant que « la lutte se poursuivra même après les fêtes ».

En tout cas, si on en croit les chiffres, cette année il y a moins d’accidents de la circulation routière, comparé à l’année dernière à la même date. Par exemple pour les 24 et 25 décembre, la police nationale a enregistré 92 cas d’accident de la circulation. Un décès est à déplorer, 11 blessés graves et 21 autres légers. Selon le commissaire à la même date en 2015, on peut déjà noter une baisse de 65%.

Aussi, les services de police de la ville de Ouaga ont enregistré 42 cas de vols, 4 cas de cambriolages, 2 agressions, 5 menaces de mort, 9 cas de coups et blessures volontaires, 1 cas de conduite sans permis, 3 tentatives de vol. Ces chiffres font dire au Commissaire principal Irnou Kambiré que « les gens ont été plus sages cette année ».

Le principal animateur de la conférence de presse a par ailleurs saisi l’occasion pour inviter l’ensemble de la population à la collaboration avec les forces de sécurité en dénonçant tous cas suspects aux numéros verts suivants qui sont : 10 10, 16, 17.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net