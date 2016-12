Décès de Hadja SANOU Satta : Remerciements et faire part

La veuve Tènin à Saint Etienne (Bobo Dsso) et les enfants de feu El Hadj SANOU Do Tahirou, (Mamadou Adjudant-Chef de la Gendarmerie à la retraite, Mme BORRO Awa à Ouahigouya, Bakary Gérant de Parking, Mme SANOU Diara à Bobo Dsso, Mme Zaré Sanata à Ouagadougou, Issa au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, Boureima au Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique, Alimata à Bobo Dsso, Seydou Soudeur à Bobo Dsso) ainsi que les frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, beaux fils, belles filles, petits-enfants et arrières petits-enfants.

Les familles allièes, BORRO, SANOU, SOW, ZARE, KONATE, OUATTARA, YE, BANAO, YAMEOGO, MANDE, KAKUI.

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie et de compassions que vous leur avez témoignées, expriment leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude à vous tous qui de loin ou de près, leur avez témoignées ou apportées un soutien moral, spirituel, financier et matériel, à l’occasion de la disparition le samedi 3/12/16 à l’Hopital Souro Sanou suivi de l’inhumation le 4/12/16 à Koua (secteur 15) de leur fille, mère, sœur, tante, cousine, grand-mère, belle-mère et amie :

Hadja SANOU Satta, précédemment Veuve de feu El Hadj SANOU Do Tahirou.

Leurs remerciements vont particulièrement :

au Chef du village de Koua SANOU Soungalo Isack ;

aux Notables de Koua ;

aux ressortissants de Koua (Bobo et Ouagadougou) ;

aux Imans SAKO à Saint Etienne, Diaby Kassamba à Koko, Traoré à Koua, Guiré à Ouezzin-ville ; aux amies de la mosquée des Dafing à Saint Etienne et celles de l’Ecole Coranique à Ouezzin-ville,

aux ressortissants de tous les villages bobo aux environs de Bobo Dsso ;

à la Veuve de feu El Hadj Konaté (Man Karkou) ;

à la délégation des gérants de parking de Bobo Dsso ;

à la délégation de la Direction du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers à travers sa Direction Régionale des Hauts Bassins,

à la délégation du Ministère de la Justice des Droits Humains, et de la Promotion Civique ;

aux voisins de Monsieur Zaré Mikaïlou à Ouagadougou (Karpala) ;

aux voisins et aux jeunes de Saint-Etienne ;

sans oublier tous les amis, connaissances, collègues et voisins des enfants et personnes anonymes qui ont témoigné leur compassion et leur soutien à la famille éplorée. Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier.

Qu’Allah, le Tout Puissant, vous le rende au centuple !

Par ailleurs, elles vous informent que la cérémonie de doua du quarantième (40ème) jour aura lieu le 05 janvier 2017 à Saint-Etienne à partir de 8 heures.