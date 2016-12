Présentation de vœux à Kosyam : Le personnel réaffirme son engagement au chef de l’Etat

A l’orée du nouvel an, le personnel de la première institution du pays a présenté ses vœux au président Roch Kaboré et à toute sa famille. Cette cérémonie a également servi de cadre pour dresser le bilan des activités et formuler des doléances.

Moment de retrouvailles, cette cérémonie de présentation de vœux a été une opportunité pour les 2060 civils et militaires du personnel de Kosyam, de présenter leurs vœux « les plus chaleureux pour l’année 2017 » au président du Faso, Roch Kaboré et à son épouse.

« Que ce nouveau millésime réponde à toutes vos attentes, vous épargne les peines et les contrariétés et vous apporte satisfaction » a souhaité Marie Chantal Boni/Nignan, Secrétaire général de la présidence du Faso, représentant l’ensemble du personnel. « Ces vœux portent aussi bien sur votre famille, pour une bonne santé, du bonheur personnel et du succès dans vos entreprises personnelles ainsi que sur votre fonction. Que cette année qui s’annonce, vous apporte la plénitude de vos forces, pour la charge de développement du Burkina Faso » a soutenu la porte -parole du personnel.

Face au président du Faso, cette cérémonie a été une opportunité pour l’ensemble du personnel de revenir sur les grands chantiers de l’année qui s’achève. Il s’agit notamment de l’adoption de l’organigramme de la présidence du Faso et de certaines structures rattachées, la mise en œuvre des recommandations de l’ASCE-LC, la tenue hebdomadaire du conseil du cabinet en vue d’examiner les dossiers du conseil des ministres.

En pareille occasion, le personnel de la présidence n’a pas manqué de soulever quelques préoccupations. Selon Marie Chantal Boni/Nignan, il est question de l’adoption tardive de la loi de finances gestion 2016 ayant entrainé un retard dans le traitement des dossiers, la mesure budgétaire générale d’interdiction de nouvelles acquisitions de véhicules qui a eu un impact négatif sur la mobilité des plus proches collaborateurs du chef de l’Etat, au regard de la vétusté du parc automobile de la Présidence du Faso.

Parlant des doléances, le personnel de la première institution du pays a sollicité entre autres : l’instauration d’une mutuelle de santé, l’augmentation du nombre de médailles pour la décoration des agents, la participation tournante des différents cadres aux voyages officiels du chef de l’Etat, la constitution d’une flotte pour l’équipe de la presse.

En réponse au personnel, le Président du Faso a exprimé ses remerciements pour les vœux formulés en son endroit et celui de sa famille. Aussi, il leur a réitéré ses vœux de santé, de prospérité et de plein épanouissement. Puis, Roch Kaboré a convié ses collaborateurs à relever les grands défis qui les attendent, notamment la mise en œuvre du PNDES et du budget-programme.

Quant aux doléances émises, la Secrétaire générale a été invitée à examiner la faisabilité et à soumettre au chef de l’Etat, un rapport à ce sujet.

La présente cérémonie a été également marquée par les remerciements du chef de l’Etat à 25 collaborateurs admis à la retraite.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net