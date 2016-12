Ministère des Sports et des Loisirs : 66 acteurs décorés

Le ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, a présidé dans la soirée du vendredi 23 décembre dernier la cérémonie de décoration 66 acteurs du monde des sports. Drissa Traoré alias Saboteur a été fait commandeur de l’ordre du mérite de la jeunesse et des sports. Sportifs, anciens sportifs, promoteurs et dirigeants ont été ainsi honorés.

Le Ministère des Sports et des loisirs est reconnaissant à ses meilleurs acteurs. A la veille de Noël, le ministre Taïrou Bangré a décidé de récompenser 66 d’entre eux. Huit promoteurs ont été élevés au grade de chevalier, 36 autres ont été promus avec agrafe dirigeants dont un commandeur, six sportifs et 19 anciens sportifs ont également été faits chevaliers.

« Le choix porté sur vous n’est pas un fait du hasard. Vous avez su braver d’énormes difficultés et obstacles de tous ordres pour contribuer vaillamment, efficacement au développement et au rayonnement du sport et des loisirs burkinabè dans toutes ses dimensions », leur a signifié le ministre des Sports et des loisirs.

Ce contingent de 66 porte à 76, le nombre total des récipiendaires de 2016 au département des Sports et des Loisirs. 10 personnes ayant été déjà décorées au palais présidentiel. « Ces 76 médailles, quoique très réduites cette année par rapport aux dernières années 2014 (154 médailles) et 2015 (106 médailles) en raison de la pluralité et la diversité des acteurs du domaine, se justifie par le contexte socio-économique que traverse notre pays », a ajouté Dr Taïrou Bangré.

Plus qu’une récompense, ces médailles sont une invite aux récipiendaires à mieux faire. Ainsi, Alain Nana, ancien capitaine des Etalons, veut être un exemple pour la jeunesse. Pour Sy Soungalo Traoré, agent au service de communication du ministère des Sports et des loisirs, c’est un appel à être des exemples. « On n’oublie pas que c’est une manière de nous dire d’être des exemples et de donner des exemples pour que les gens travaillent à arriver à notre niveau. Nous aussi, nous devons travailler pour nous dépasser, être au service du sport pour qu’il puisse grandir », a-t-il indiqué.

Après ces distinctions, le pays se mobilisera comme un seul homme pour soutenir l’équipe nationale qui prendra part à partir du 14 janvier 2017 à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football. Une participation que tous les récipiendaires veulent brillante pour le Onze national.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net