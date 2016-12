A.E.E.M.B : Yaya Dama investi président

C’est au cours d’une cérémonie riche en émotion que s’est tenue ce 28 décembre 2016, l’investiture de Yaya Dama, le président entrant de l’AEEMB Pendant deux ans, Yaya Dama et son équipe, forte de 17 membres dont deux Commissaires au compte, vont diriger cette association islamique.

Pour le président entrant, c’est un sentiment de joie mais il prend acte de la lourde mission qui leur a été confiée, lui et son équipe. « Nous allons travailler de sorte que la confiance placé en nous par la communauté ne soit pas trahie », a-t-il dit.

Ce dernier a également signifié qu’au cours de son mandat les priorités seront entre autres la formation et la sensibilisation des militants de l’AEEMB. « Nous dévons former et sensibiliser nos militants vus les actes de vandalismes et de terrorismes qui sont perpétrés un peu plus chaque jour au nom de l’islam. La plupart du temps, ce sont les jeunes qui sont enrôlés », a soutenu Yaya Dama.

Quant au président sortant, Ali Sawadogo, il a adressé des félicitations et souhaité bon vent à la nouvelle équipe. Pour Halidou Ouédraogo, le chargé de mission du ministère de l’Administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité intérieure, représentant le ministre Simon Compaoré, cette rencontre doit être le lieu où la tolérance, la paix et le civisme doivent être renforcés en ces temps où la religion musulmane a souvent été mal comprise.

L’ex-ministre de la culture, Baba Hama, qui était présent à cette cérémonie dit être venu apporter son soutien à cette association parce que la jeunesse dans tous les domaines à besoin d’encadrement. « Si nous avons une jeunesse qui pense à sa formation académique et à sa formation spirituelle, c’est vraiment une chose opportune. On dit toujours que la crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse. Ces élèves et étudiants sont des hommes de demain. C’est une action à encourager d’où la raison de notre présence. Je les encourage à continuer dans ce sens afin d’être des hommes de demain qui pourront se mettre au service de leur pays », a conclu Baba Hama.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net