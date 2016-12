A quand la rupture ? A quand la refondation ?

Point de vue • jeudi 29 décembre 2016 à 16h56min

Et maintenant il faudrait qu’on « passe à une autre phase qui ne doit pas s’accommoder de tergiversations vis-à-vis de ceux qui ont montré qu’ils ne sont pas capables de se réformer (...) qui veulent s’accrocher au passé et qui constituent un boulet. Il faut couper ce boulet et aller de l’avant ».