Président Roch Marc Christian KABORE : L’an I

Les 30 et 31 Octobre 2014, la tempête populaire a eu raison du Baobab de 27 ans, germé dans le sang de Thomas SANKARA et de ses apôtres. Ce baobab, né dans le sang et grandi dans le sang de nombreux burkinabè incarnait le pouvoir de Blaise COMPAORE.

Après une transition dont le bilan reste mitigé, le peuple a su choisir suite à des élections libres, transparentes et apaisées, le président qu’il estime à mesure de conduire la destinée du pays. Elu le 29 Novembre et pour rappel, c’est le deuxième président civil démocratiquement élu au Burkina Faso. Investi le 29 Décembre 2015, après un an, jour pour jour de cet événement grandiose, il est intéressant de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur pour apprécier le chemin parcouru.

Si l’entêtement de Blaise CMPAORE de s’accrocher au pouvoir a été le levain de l’insurrection, notons qu’elle est aussi le fruit de la mauvaise gestion du pouvoir marquée par la corruption, la démagogie, le favoritisme, les détournements des deniers publics, le copinage, les frustrations sociales, le tout couronné par la vie chère. Le peuple Burkinabè en chassant Blaise COMPAORE espérait aussi la fin de toutes ces tares et le début de meilleures conditions de vie. Nous sommes donc en droit de se demander quelles sont les dividendes de l’insurrection burkinabé ?

Le grand mérite de la transition a été l’organisation des élections présidentielles et législatives couplées. Mais sur le plan social rien n’a véritablement changé sinon une baisse de 30F sur le prix du litre du carburant. La transition avait demandé à la population de serrer la ceinture et de vivre de l’espoir. Le peu d’argent trouvé dans les caisses suffisait tout juste pour assurer une vie plus ou moins confortable à ceux qui gravitaient autour du pouvoir à savoir le gouvernement, les députés cooptés et peut être certaines organisations de la société civile et autres structures obscures.

Sous la présidence de Roch Marc Christian KABORE, après un an, les acquis sont entre autres la démystification du pouvoir, gage de la démocratie, la réparation de l’injustice liée à la loi 013 qui avait créé un fossé entre les fonctionnaires et les contractuels de l’Etat, les enquêtes parlementaires entre autre sur le foncier et l’or en vue d’une meilleure gestion de ces ressources, la prise en charge de certaines victimes de l’insurrections, le succès de la Table Ronde des bailleurs de fonds des 7 et 8 à Paris sur le PNDES, la réussite de l’organisation des élections municipales même si nous avons voté de nombreux maires sans programme (passer vérifier dans votre mairie) et vécu des scènes de violence dans certaines localités, la gratuité des soins des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes, bref, de nombreux progrès ont été engrangés.

Pourtant aux yeux de l’opinion publique nationale, en dehors des magistrats qui peuvent se frotter les mains, la déception mijote dans le cœur de nombreux citoyens. Cet état de fait s’explique par de nombreux facteurs.

Primo, le président Roch Marc Christian KABORE a raté son entrée en scène. En effet, après les élections présidentielles, le peuple démocrate s’attendait à une rupture totale et à un renouveau dans la gestion des affaires publiques. Comme sous la révolution sankariste, il fallait donc des mesures fortes et populaires : la réduction drastique du train de vie de l’Etat sans hypocrisie, la baisse du salaire des ministres même s’ils auront des caisses noires à gérer, la baisse conséquente des émoluments de nos honorables députés, une meilleure gestion des fonds alloués aux différentes institutions. L’Etat doit cesser d’être une vache à lait pour une minorité des burkinabé.

Le président dès sa prise de fonction devait immédiatement rencontrer les forces vives de la nation (organisations de la société civile, organisations syndicales, communautés religieuses et coutumières, etc.) pour des échanges francs et constructifs, gage d’une stabilité sociale.

Le président devait se prononcer de façon ferme sur tous les cas de corruption et de détournement de fonds avérés ou supposés. La loi sur le délit d’apparence doit s’appliquer avec rigueur pour une question de justice sociale.

Par rapport à la justice, il est inutile de se cacher derrière la séparation des pouvoirs. Le président du Faso est le premier magistrat du pays. Il devait faire des propositions concrètes allant dans le sens d’évacuer immédiatement les dossiers pendants. Pourquoi pas la possibilité de la création d’un tribunal d’exception pour rechercher et juger rapidement les criminels de l’insurrection et du putsch ? Et aussi les criminels de Thomas SANKARA et de Norbert ZONGO sans oublier les crimes économiques ? Toutes ces mesures auraient pu plus ou moins satisfaire la ferveur révolutionnaire du peuple burkinabè.

Secundo, le long règne de Blaise COMPAORE a creusé un gouffre, un abime entre les gouvernants et les gouvernés, qui se traduit par un manque de confiance et un manque de tolérance de la population vis-à-vis des gouvernants. Les gouvernants sont suspectés. Malgré parfois leurs bonnes foi et leurs efforts, ils sont vu d’un mauvais œil. Il y a une sorte de hiatus social qui ne favorise pas une convergence de vue et d’actions.

Cette situation s’explique aussi en partie par le passé CDPiste de bon nombre de nos dirigeants actuels. Aussi Certaines nominations qui ne semblent pas mettre l’accent sur le mérite, mais sur le copinage ne sont pas à apaiser les esprits.

Le hiatus social est aussi lié à l’évolution politique du pays. En vérité, le Burkina Faso abrite de nos jours cinq tendances sociales. Nous avons d’abord ceux qui ont foi à l’avenir, qui pense que le pays est sur la bonne trajectoire. Pour eux le Burkina Faso à l’instar des autres Pays du monde traverse des difficultés conjoncturelles et structurelles. Alors main dans la main, nous braverons ces obstacles et triompherons.

Ensuite, nous avons les nostalgiques de l’ère COMPAORE. Pour eux, tout va pour le pire. Après avoir cru que le Burkina Faso allait s’écrouler en l’absence de leur idole, ils ne prient maintenant que pour le pire au pays. Ils souhaitent des situations difficiles qui puissent nous faire regretter l’ancien régime. Ils combattent en réalité le peuple insurgé et le régime en place.

Après, nous avons les indécis, ceux qui ont peur du changement et de l’avenir. Ils s’évertuent à comparer l’ancien régime au régime en place. Ils préfèrent le régime actuel quand tout va bien et le régime déchu à la moindre difficulté. Nous avons aussi l’opposition constructive qui joue son rôle d’adversaire politique et non d’ennemie. Nous ne parlons pas de l’opposition qui s’oppose à tout, qui critique tout à tort et à travers mais de cette opposition responsable qui contraint et réoriente l’action gouvernementale par ses critiques et ses suggestions constructives. Une telle opposition est une chance pour la démocratie.

Enfin certaines organisations de la société civile dopées par le rôle qu’elles ont joué pendant l’insurrection se donnent des rôles politiques. Si certaines entendent lutter pour préserver les acquis de l’insurrection, d’autres comptent maintenir la pression pour des fins inavouées, portant ainsi atteinte à la stabilité sociale.

Le pouvoir en place a la tâche de réconcilier toutes ces tendances et de les orienter vers sa vision politique et son programme de développement, afin de rétablir l’autorité étatique. Une opération qui se révèle difficile pour plusieurs raisons.

En effet, les organisations syndicales ont longtemps cru à la sincérité de la transition puis du régime en place, lorsqu’ils disaient que les caisses de l’Etat étaient vides. Mais cette sincérité a été mise en doute suite à la satisfaction de la plateforme revendicative des syndicats des magistrats burkinabè. Du coup tout le monde a compris que l’Etat est comme la caserne d’Ali Baba, il fallait trouver le code, le ‘’sésame’’, le mot magique pour accéder au trésor : les grèves. Et nous assistons depuis lors au printemps des grèves au pays et même à des grèves fratricides. Des grèves qui parfois les acteurs et les victimes ne sont que du peuple insurgé fragilisant ainsi la cohésion sociale.

Le second point et pas des moindres est la question de la justice. Elle fait l’objet de toutes les attentes et de toutes les spéculations. En réalité, après la fuite de Blaise COMPAORE, de nombreux Burkinabè rêvaient de le voir devant le juge sur ses pieds ou sur une civière comme l’égyptien Moubarak pour répondre de ses actes. Le peuple a d’abord appris avec émoi que leur président est devenu ivoirien (il était jusqu’à là le beau-fils). Ensuite il apprend que par un jeu politico-diplomatique, les poursuites contre Blaise COMPAORE et SORO Guillaume sont mises sous veilleuse. Pour la population, c’est le comble.

Le président du Faso a privilégié la ‘’real politik’’ à la politique émotionnelle. Il a préféré sauvegarder l’intérêt et l’intégrité des milliers de Burkinabé vivant en côte d’ivoire à la soif de justice de certains Burkinabè. Au même moment, nous assistons à la libération conditionnelle progressive de certains présumés coupables ; qui sont libérés pour des raisons de santé. Des libérations incomprises par la population.

La justice burkinabè a l’habitude de poursuivre sans jamais attraper. Et jusqu’à là, elle n’a pas pu encore rassurer les différentes organisations syndicales et de la société civile qui marchent depuis dix-huit ans pour réclamer la justice pour Norbert ZONGO et ses compagnons. Et certaines familles endeuillées se demandent toujours si leurs enfants morts en héros pendant l’insurrection ne sont pas morts pour zéro.

L’un des derniers points qui trouble la quiétude des Burkinabè est les attaques terroristes à répétition dont le pays est victime. Des attaques savamment préparées pour des fins politiques très bien calculées. Ces attaques imprévisibles et brutales, difficilement parables sapent le moral de la population en créant la psychose générale et exaspèrent les tensions. Elles jettent le discrédit sur l’armée et sur le gouvernement qui se contente souvent de beaux discours. Les commanditaires espèrent par ces attaques désorienter le gouvernement et piquer au vif l’amour propre du peuple pour l’amener vers des contestations dans les rues. Des contestations qu’ils pourront par la suite canaliser pour déstabiliser le régime en place. C’est pourquoi l’armée et le renseignement doivent être mieux outillés pour être à la hauteur de leurs missions au Nord mais aussi sur les autres frontières et à l’intérieur du pays. L’attaque du 16 décembre 2016 est déjà de trop.

Que pouvons-nous dire sur le plan social ? Rien, tellement que les attentes sont immenses. La population attend toujours les meilleures conditions de vie promises pendant les campagnes. Mais chez les politiciens, ils y a les promesses de campagne et les réalités du terrain.

Pour certains Burkinabè, nous devons accompagner le gouvernement dans cette phase de semis et de production pour se partager par la suite les fruits de la moisson.

Pour d’autres, le gouvernement doit nous servir le peu qu’il dispose (qu’il nous serve le tiers servi aux magistrats) pour tout juste nous permettre de survivre en attendant les promesses du président ( car on donne aux uns et les autres regardent, ainsi naissent les grèves).

Un troisième groupe moins irréaliste pensait que la fuite de Blaise COMPAORE suffisait pour résoudre tous les problèmes. Il pense avoir élu un président magicien qui par un coup de bâton magique allait transformer le Burkina Faso en un eldorado, un paradis économique. Désenchantés et désabusés, ces aventuriers pensent à une nouvelle insurrection pour renverser le régime en place. Ils ne réalisent pas le sacrifice consenti par le peuple ni la catastrophe que le pays a frôlé. Jetons un coup d’œil au Mali, en Centrafrique ou en Libye, nous privilégierons la voie des urnes pour la quête du pouvoir.

Mais que dire à nos honorables députés post insurrectionnels ? Ils doivent savoir prendre de la hauteur, ce comportement d’affamé n’est pas digne d’un représentant du peuple. Après le scandale des tablettes chinoises, ils se partagent maintenant chacun un million. Peu importe que ce soit une disposition de la loi, le contexte ne sied pas. Sous l’ère COMPAORE, c’était un gombo frais de trois millions. Nos honorable doivent rapidement réunir ces cent vingt-sept millions (127 000 000) de francs CFA pour soutenir les victimes de l’insurrection ou les couches défavorisées. Ils doivent rester dans la dynamique de la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance.

En conclusion, je peux dire que le peuple a fait un bon choix lors de l’élection présidentielle de 2015. Le président a donc une obligation de résultats. Financier et pétri d’expérience politique à la tête du pays et un Premier Ministre, financier chevronné appelé comme un tirailleur sénégalais à la rescousse du pays, on ne pouvait pas espérer mieux.

Les signaux ne sont pas encore convaincants mais l’espoir est permis. La population attend toujours des mesures fortes sur le plan social et judiciaire. Mais pas des mesures précipitées comme la gratuité des soins médicaux qui tend vers l’échec. On aurait dû exonérer les frais de soins d’une ou deux maladies (paludisme, maladie diarrhéiques ou respiratoires) et la mesure serait une réussite.

Le président doit se débarrasser des ministres et directeurs généraux incompétents et redynamiser son équipe pour un avenir radieux. Il a encore quatre ans pour faire ses preuves et mériter le renouvellement de son mandat.

De toute façon, il est entouré de nombreux conseillers qui justifient leurs salaires par leurs conseils. Il n’a donc pas du temps pour ces petits conseils. Mais c’est ma contribution à l’enracinement de la démocratie dans mon pays.

Vive le peuple burkinabè, vive la démocratie et la liberté d’expression

A bas la gabegie et la corruption !

KIEBRE Mahamoudou,

Professeur certifié d’histoire-géographie des lycées et collèges

Kebrosson@yahoo.fr