Décès de DIABATE GARBA ABOUBACAR : Remerciements

La grande famille DIABATE et LANKOANDE à Pouytenga, Boulsa, et Ouaga, les familles alliées, BANDE à Koupéla et à Kantchari, BIKIENGA et SININI, respectivement à Pouytenga et à Koupéla, TABOUDOU, SANOU, ZOURE, CISSAOGO, TAMALGO, YAMEOGO, OUEDRAOGO,

remercient très sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, les soutenu, moralement, matériellement ou financièrement, lors du décès le vendredi 16 décembre, suivi de l’enterrement le lundi 19 décembre et du doua le vendredi 23 décembre, de leur frère, père, neveu, oncle, grand-père, cousin, et ami,

DIABATE GARBA ABOUBACAR

Précédemment DAF au Premier ministère

Les familles remercient tout particulièrement, sa majesté Le Mogho Naba Baongo, son Excellence le Premier ministre Paul Kaba THIEBA, et ses collaborateurs, monsieur le Ministre des Transports, de la mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, madame la Ministre du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, madame la Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, chargé du Budget et ses collaborateurs, messieurs Paramanga Ernest Yonli, Tertius ZONGO, Luc Adolphe TIAO, l’ensemble du personnel des finances, les amis et promotionnaires du défunt, Hadja VELEGDA Mamounata, toute la population de Pouytenga, Koupéla et Saaba, la communauté musulmane et les voisins du quartier.

Les familles s’excusent auprès de tous ceux dont les noms n’ont pu être cités. Que Dieu rende à chacun, le centuple de ses bienfaits.

UNION DE PRIERES