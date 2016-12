Lutte biologique contre les algues : C’est parti pour la campagne à Ziga

L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a procédé au lancement de la campagne de lutte biologique contre les algues du barrage de Ziga ce mardi 27 décembre 2016. A l’occasion, un exposé sur les poissons planctonophases a été fait suivi de l’introduction d’alevins planctonophases dans le barrage de Ziga et de la visite du site de production des poissons.

Au total 4,5 millions d’alevins de cinquante grammes ont été introduits pour l’épuration des 208 millions de m3 d’eau du barrage de Ziga. En effet, plus de 50% du régime alimentaire ces poissons planctonophases sont constitués d’algues. Selon le directeur général de l’ONEA, Harba Jules Ouédraogo, cette introduction d’alevins vise deux objectifs fondamentaux. Dans un premier temps, les poissons aideront l’ONEA dans le traitement de l’eau. A cela, il est à noter que ces types de poissons sont reconnus par leur grande capacité à filtrer les algues et à brouter le périphyton. Un phénomène permettant la réduction du coût de traitement de l’eau par l’ONEA.

Dans un second temps, ces millions d’alevins introduits dans l’eau seront pêchés dans une période de trois ans par la population riveraine qui œuvre à la protection dudit barrage. Une pêche qui sera une source de revenus pour ladite population et améliorera leurs conditions de vie. Les poissons pêchés à la période fixée auront en moyenne cent à deux cent cinquante grammes chacun. Ce qui permettra également d’injecter environ trois cent quinze millions de F CFA dans l’économie.

Ces poissons de lutte contre les algues sont produits dans le Laboratoire Environnemental et Social de l’ONEA avec l’expertise de l’Université de Ouagadougou. Ce sont notamment l’Oreochromis niloticus, Saratherodon galilaeus et le Tilapia zillii. Cette opération contribuera à baisser la quantité de produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau brute et mettra à la disposition des consommateurs une eau de bonne qualité. C’est ce qu’a confirmé M. Harba Jules Ouédraogo, lorsqu’il souligne que ladite opération constitue un gain en production d’eau pour la structure, notamment sur la qualité d’eau, l’économie dans le traitement et les retombées pour la population riveraine.

Mme le gouverneur de la région du Plateau-central, Fatoumata Benon, a lancé un appel à la population riveraine pour une mobilisation constante aux cotés de l’ONEA et des autorités pour la protection et la préservation du barrage de Ziga. Elle a également invité les pécheurs à plus de civisme en s’abstenant de pécher les poissons avant la période fixée de trois ans.

Notons que cette opération ne se limitera pas seulement à Ziga, elle s’étendra à l’ensemble des retenues d’eau à ciel ouvert exploitées par l’ONEA.

Yvette ZONGO (Stagiaire)

Lefaso.net