Finance islamique : La Caisse Ligdi Baoré a formé une soixantaine d’imams et de prédicateurs musulmans

Dans le cadre de ses activités de promotion des produits et services de la finance islamique, dénommés « produits et services financiers halal », la Caisse Ligdi Baoré a organisé, le samedi 17 décembre 2016, un atelier de formation des imams et prédicateurs sur les produits et services de la finance islamique.

Cet atelier rentre dans le cadre du renforcement des capacités des membres et clients de la Caisse Ligdi Baoré, dans un contexte marqué par le besoin de consommer des produits et services financiers halal. L’atelier a regroupé, dans les locaux de la direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) de Bobo-Dioulasso, une soixantaine de participants venus de Banfora, Orodara, Houndé, Dédougou et de Bobo-Dioulasso. La rencontre a été animée par trois conférenciers membres des hautes instances dirigeantes de la Caisse.

Pas d’intérêt en finance islamique



Au cours de l’atelier de formation, plusieurs notions ont été expliquées et discutées avec les participants à la lumière des textes religieux. Les conférenciers ont définit la Finance islamique, comme la « finance halal » qui constitue l’ensemble des opérations financières entre les agents économiques sur la base des principes et exigences des textes islamiques. En d’autres termes, la Finance islamique se matérialise par la mise à disposition de « produits et services financiers halal » exempt d’intérêt ou « Ribaa » quel qu’il soit en faible ou grande quantité.

Les conférenciers ont aussi mis en exergue les principes, les exigences les « produits et services financiers halal » disponibles à la Caisse Ligdi Baoré ainsi que les conséquences de l’application de la Finance Islamique. Ils ont tenu enfin à faire une clarification sur les produits et services de la Finance Islamique et les autres produits et services financiers de la finance classique.

Recommandations



A l’issue de l’atelier, les participants ont formulé des suggestions et recommandations afin de renforcer davantage les capacités des imams, prédicateurs et leaders religieux à la finance islamique. Il s’agit de :

• La poursuite de la formation des imams

• L’implantation dans tous les chefs-lieux des toutes les provinces du Burkina Faso

• l’Implication des savants musulmans sans distinction de courant et d’écoles, à la validation des produits et services hala

• L’organisation d’une assise nationale sur la finance islamique dans les années à venir.

Pour terminer, les responsables de la Caisse Ligdi Baoré et les organisateurs ont remercié les participants et les ont encouragés à poursuivre la transmission du message sur l’existence des « produits et services halal » au grand bonheur des populations et des entreprises burkinabé et de la sous-région.

Pour rappel, la Caisse Ligdi Baoré est une institution de microfinance créée et reconnue en 2009 par les autorités burkinabé. Elle est l’œuvre d’initiatives de jeunes musulmans engagés dans la promotion des valeurs et principes de la religion au profit du développement économique et social. Elle met sur le marché les « produits et services financiers halal ». Elle envisage entre autre implanter d’ici à 2020 au moins une agence dans chaque chef-lieu de province et encourager le gouvernement à mettre en place d’un Projet de Développement Intégré de la Finance Islamique (PDIFI) au Burkina Faso, en collaboration avec des partenaires poursuivant les mêmes objectifs.

Pour le Comité d’organisation

Daouda OUATTARA