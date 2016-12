Fête de la Nativité à Solenzo : Pour l’apaisement de la crise entre la population et le bureau de la COOPELSO

Cette année, pour la messe du Réveillon de Noël, l’Abbé Jérôme Ouédraogo a prié pour l’apaisement des cœurs dans la crise qui oppose les populations à la Coopérative d’électricité de Solenzo (COOPELSO) et qui a connu un nouveau rebondissement le 23 décembre.

La paroisse de Solenzo a imploré le petit Jésus pour la paix sur terre, en particulier notre pays le Burkina Faso. Les fidèles ont loué, chanté et prié pour les malades, le retour de la stabilité sur terre et surtout pour le repos des âmes des disparus. Au cours de cette messe de la célébration de la Nativité, l’Abbé Jérôme Ouédraogo a prié également pour la cohabitation pacifique, la réconciliation et la solidarité entre les communautés de Solenzo.

La veille du Réveillon, les populations après constat de coupure de compteurs par les agents de la Coopérative d’électricité de Solenzo (COOPELSO) pour raison de factures impayées, ont manifesté leur mécontentement contre ces agents. C’était le sauve qui peut. Les agents de la COOPELSO ont retrouvé refuge à la police et à la gendarmerie. Bilan on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais un après-midi très mouvementé. Dans sa prière, l’Abbé Jérôme Ouédraogo a imploré le Seigneur pour que les deux parties trouvent cultivent le dialogue, le pardon, l’unicité, la solidarité et l’entente surtout dans l’affaire qui ne fait que retarder le développement de la commune.

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net