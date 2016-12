Physique nucléaire : Kassoum Yamba désormais Docteur

C’est en 45 minutes que M. Yamba a présenté le fruit de ses recherches menées dans le cadre d’un co-encadrement entre le Laboratoire de physique et de chimie de l’environnement de l’université Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo et le centre national de données du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), sous la direction de deux spécialistes en sécurité international et non-prolifération des armes nucléaires : le Pr Jean Koulidiati et le Dr Oumar Sanogo.

Les travaux de l’impétrant ont consisté à proposer des données nucléaires standards pour une évaluation rapide et précise du temps zéro d’un événement nucléaire. Ainsi, les résultats de ses recherches permettent d’évaluer avec une nette précision la date exacte à laquelle un événement nucléaire a lieu par l’utilisation des proportions isotopiques. Ils ont aussi permis de proposer des techniques de distinction des traces d’une explosion nucléaire et celles d’autres événements tels que les accidents nucléaires, les rejets industriels et les phénomènes naturelles. Et pour ce faire, il s’est focalisé sur un événement nucléaire suspect survenu en mai 2010 en Corée du Nord. Il a ainsi réussi à établir la date exacte de survenu de cet événement, mais aussi sa nature exacte.

Un "rêve qui s’accomplit"



A l’issue de sa présentation, les membres du jury conduit par le Pr Antoine Béré n’ont pas manqué de faire des remarques sur le travail de l’impétrant, mais aussi de lui poser des questions d’éclaircissement afin d’évaluer sa maîtrise du sujet. Puis, ils se sont retirés pour délibérer.

Plus d’une heure d’attente et les voilà de retour pour annoncer à Kassoum Yamba, qu’après examen de son travail jugé pertinent et de grande qualité, il est fait docteur en physique avec la mention très honorable et félicitations du jury.

Un verdict qui réjouit le désormais Dr Yamba. « C’est un rêve d’adolescent qui s’accomplit aujourd’hui. Depuis le lycée, j’ai rêvé d’étudier dans ce domaine. Quand je suis donc arrivé à l’université, j’avais un seul objectif : avoir le plus haut diplôme possible dans le domaine de la physique nucléaire. »

Première thèse de physique nucléaire du Burkina soutenu au Burkina Faso



Il a été aidé en cela par ses co-directeurs de thèse, dont le Dr Oumar Sanogo, directeur scientifique du CNRST. « C’est un sentiment de fierté de prendre un jeune qui démarrait avec beaucoup d’ambition il y a trois ans et qui dans un délai très bref (trois ans, ce qui est assez rare) soutient sa thèse dans un domaine aussi complexe que la physique nucléaire. C’est la première thèse de physique nucléaire du Burkina soutenu au Burkina Faso, c’est vraiment quelque chose de très important. C’est un sentiment de fierté d’avoir conduit ce jeune-là à bout et d’avoir travaillé sur quelque chose qui est utile pour la communauté internationale et qui est une science qui n’abaisse le niveau de la science en Afrique. »

Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), également membre du jury a félicité le tout nouveau docteur pour le travail qu’il a accompli et l’a assuré de l’accompagnement du laboratoire de l’OTICE pour la poursuite de ses travaux de recherches.

Quel est l’intérêt d’une telle étude pour le Burkina Faso ?



A cette question, le Pr Antoine Béré répond : « Vous savez, la science est universelle. Quand on parle d’essai nucléaire, on se demande qu’est-ce que le Burkina à avoir avec ça. Mais retenez qu’en sciences, les scientifiques quelle que soit leur origine doivent contribuer à une meilleure connaissance des domaines scientifiques. Au niveau médical, des éléments radio actifs sont utilisés et on est sûr que ce qu’il a obtenu comme résultats pourraient être appliqués également à ce niveau. »

Et le docteur Yamba de renchérir « D’une façon générale, les sciences nucléaires sont utiles dans les domaines de la recherche et dans le domaine de la santé. Au Burkina Faso, on utilise les rayonnements nucléaires dans le domaine de la santé pour les radiographies et également dans le domaine de la recherche et de l’environnement. »

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

