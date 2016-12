Direction générale des douanes : Les mérites de 31 agents reconnus par la nation

Au cours de l’année 2016, des filles et fils du pays comptabilisant un certain nombre d’années de bons et loyaux services ont été invités à la table des récipiendaires. La Direction générale des douanes, qui n’a pas voulu déroger à cette règle, a organisé ce vendredi 23 décembre, à Ouagadougou une cérémonie de décoration de certains agents de l’administration des Douanes.

C’est l’enceinte de la Direction générale des douanes qui a servi de cadre pour cette cérémonie de distinction, présidée par le Grand chancelier des ordres burkinabè, André Roch Compaoré. A la table des honneurs en ce moment solennel, 30 agents des douanes et une civile. Ils ont été désignés à l’occasion du 11 décembre 2016, par décret portant attribution à titre normal de la médaille d’honneur des Douanes aux agents des douanes. A tour de rôle, ils ont reçu cette distinction des mains du Grand chancelier, de la ministre de l’Economie, des finances et du développement, de la ministre déléguée au Budget, de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Aménagement du territoire et du Directeur général des douanes, Adama Sawadogo.

C’est avec fierté que la seule civile distinguée lors de cette cérémonie porte sa médaille d’honneur des Douanes. En service à la direction des ressources humaines de la douane, Jeanne Sidonie Ouedraogo née Sorgho, a 32 ans de service. Dans deux ans, elle ira faire valoir ses droits à la retraite. Cette médaille, elle la dédie à ses collègues car c’est un travail d’équipe qui a conduit à sa distinction, dit- elle. « Je souhaite qu’à leur tour, ils soient honorés un jour. Je leur souhaite vraiment de travailler pour atteindre cet objectif », avance-t-elle.

Herman Zoungrana, Contrôleur des douanes, lui, totalise 18 ans de bons et loyaux services dans l’administration douanière. Cette médaille, il la dédie à sa tendre moitié Edwige, à ses enfants et à tous ceux qui se reconnaitront parmi ses amis, connaissances et collègues. « J’ai une pensée particulière pour feu mon père Paul Zoungrana, pour ma maman Bernadette. Je suis vraiment fier de cette décoration. Merci au Président du Faso et à la nation toute entière. Vive l’administration des douanes et vive le Burkina Faso », confie-t-il tout joyeux.

Ainsi, rendez-vous est pris pour l’année 2017 qui verra la distinction d’autres valeureux travailleurs de l’administration des douanes.

Marcus Kouaman

Lefaso.net