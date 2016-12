Primature : Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba rencontre le SNAID et le SYNATIC

LEFASO.NET | Marcus Kouaman • dimanche 25 décembre 2016 à 02h43min

Le Premier ministre Paul Kaba Thièba a reçu deux syndicats ce vendredi 23 décembre 2016. Au centre des échanges, la plateforme revendicative du Syndicat national des agents des impôts et du domaine (SNAID) et du Syndicat autonome des travailleurs de l’information et de la culture (SYNATIC).