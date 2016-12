Les fêtes aux couleurs burkinabé : Des recettes à base des produits locaux

C’est bientôt les fêtes de fin d’année et l’on se demande quel repas offrir aux membres de la famille et aux invités. Dans le souci d’aider nos lecteurs à mieux préparer les fêtes, nous leur proposons une panoplie de recettes à base de nos produits locaux : des recettes de plats d’entrée, de résistances et des desserts.

Des plats d’entrées :

Recette1 : Macédoine de légumes à la mayonnaise

Ingrédients :

1 carotte

½ navet

100g de petits pois frais

1 pomme de terre

1 petite boite haricots verts

Mayonnaise

Sel, poivre au goût

1 œuf bouilli

Instructions

Commencer par éplucher les légumes (pomme de terre, navet et carotte), et les couper en petits dés ;

Cuire les carottes et navet dans une eau bouillante salée, ajouter les petits pois et les haricots verts ;

Entre-temps mettre les pommes de terre dans une casserole d’eau froide salée, et faire cuire.

Piquer les légumes avec un couteau, pour vérifier la cuisson, verser les pommes de terre à part dans une passoire et arroser d’une cuillère à soupe de vinaigre (parfois la pomme de terre à tendance à noircir) ;

Poser tous les légumes dans un plat creux, ajouter une cuillère à soupe de mayonnaise ;

Et décorer avec œuf coupé en quartier et saupoudrer de persil ciselé.

NB : on peut ajouter de la salade vu que c'est la période.