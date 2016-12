Etude d’audience : Des patrons de presse outillés pour une utilisation efficiente

Le sondage est une procédure d’enquête sur certaines caractéristiques d’une population, à partir d’observations sur un échantillon limité mais représentatif de celle-ci. Cela permet de connaître la répartition des opinions au sein d’une population sur une question, un sujet donné. D’où le nom courant de sondage d’opinion. Cette utilisation positive de l’étude d’audience, la fondation Hirondelle l’a bien comprise. Et cet atelier a pour objectif d’épauler et de sensibiliser les médias au Burkina d’utiliser les sondages pour pouvoir à la fois améliorer les programmes et faire prospérer leurs entreprises.

En mandat auprès de la RTB depuis un an et demi, c’est tout un programme qui a été mis en branle pour une meilleure prise en compte des sondages dans la gestion quotidienne des médias par la fondation. Au total, c’est une succession de cinq séminaires qui ont été organisés pendant la durée du mandat de la fondation pour épauler la RTB et les autres médias vers une modernisation et une professionnalisation plus poussée. Des médias que Denis Vincenti, Chef de mission de la Fondation hirondelle, trouve « très professionnels et très modernes ». Pour lui, cet atelier vise à apporter quelques outils supplémentaires pour avancer et être au rendez-vous des grands moments au niveau des médias notamment la TNT (Télévision numérique de terre).

Selon le Chef de mission, l’idéal de l’utilité des sondages « c’est de savoir qui nous écoute, qui nous regarde ou qui nous lis ». Et comme l’audience des médias est mesurable de nos jours, on peut adapter l’offre des médias en fonction de son audience. Cela permettra aux annonceurs d’avoir des chiffres et les caractéristiques lorsqu’ils voudront faire de la publicité en direction des jeunes par exemple.

Marcus Kouaman

Lefaso.net