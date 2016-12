I. Missions.

• Diriger et mettre en œuvre un important projet pluri-annuel et pluri-pays consacré à la promotion des droits des femmes à travers les médias.

• Contribuer au développement conceptuel, opérationnel et financier, d’un programme régional intégré d’une portefeuille de projets sur les Femmes et les médias.

II. Principales fonctions et tâches

Conception, planification, suivi et évaluation

1. Concevoir et mettre en œuvre, de manière appropriée et créative, le(s) projet(s), dans le respect des obligations des contrats, et à travers la recherche la plus efficace des résultats attendus.

2. Assurer une documentation actualisée et analytique du contexte du/des projet(s) et assurer une veille sur ses/leurs tendances et son/leur actualité.

3. Assurer la planification, pluri-annuelle et annuelle, du/des projet(s) et leur actualisation périodique.

4. Assurer un suivi de qualité, systématique et actualisé, au moyen des méthodes et outils adéquats.

5. Contribuer à mettre en place et en œuvre un système d’évaluation du/des projet(s).

6. Assurer un reporting de qualité et dans le respect des obligations contractuelles avec le(s) bailleur(s) de fonds du/des projet(s), ainsi que dans le cadre du Rapport Annuel Général de l’institution.

Mise en œuvre et animation

7. Identifier des consultants, intervenants externes, consultants et prestataires ; en élaborer leurs TdR, et contribuer directement à la mise en œuvre des activités.

8. Superviser et garantir la qualité de leurs livrables.

9. Animer et coordonner les activités prévues dans le cadre des projets.

10. Consolider, approfondir et développer le réseau des partenaires du portefeuille.

Gestion budgétaire et fundraising

11. Gérer le budget mis à la disposition des projets, dans le respect des obligations définies par les bailleurs ainsi que dans le respect des procédures internes à IPAO.

12. Contribuer à la recherche de financements additionnels éventuels pour le Programme Régional (veille sur, et relations avec, les bailleurs ; rédaction de propositions).

Communication et représentation

13. Contribuer à la promotion et la communication externes sur le(s) projet(s) en charge (y compris à travers l’animation de réseaux sociaux).

14. Contribuer à la représentation de l’institution dans les évènements d’intérêt pour le(s) projet(s) et la thématique en charge.

III. Formation et expérience.



■ Formation :



• Minimum Bac + 5-7 ans en sciences politiques, droit, développement international, sciences sociales ou communication ;

• Expérience réussie de 10 ans au moins dans la gestion de projets liés aux Femmes et le Genre, dont 5 à des fonctions d’encadrement / dans une organisation de taille moyenne.

■ Expérience et compétences thématiques :

• Excellente connaissance des questions liées au « Genre » dans les pays d’Afrique de l’Ouest.

• Familiarité avec les questions liées aux Droits de l’Homme en général et à la Démocratie dans la région.

• Connaissance des enjeux et des acteurs du secteur médiatique ouest-africain.

■ Expérience et compétences techniques :

• Maîtrise des concepts, méthodologies et outils de gestion de projet de développement (conception, planning, suivi et évaluation ; en particulier, cadre logique).

• Connaissances/pratique des méthodologies et techniques de recherche et de formation.

• Expérience dans la gestion de réseaux, nationaux ou pluri-nationaux.

• Capacités et expérience rédactionnelles avérées, en français et en anglais.

• Excellente expression orale en français ou en anglais.

• Capacités à utiliser professionnellement (écrit et oral) la deuxième langue (français ou anglais).

• Maîtrise de l’outil informatique (COMPLETER)

• Familiarité dans l’utilisation des réseaux sociaux.

IV. Aptitudes.

• Forte motivation et engagement en faveur de l’égalité homme/femme et des droits de l’homme.

• Recherche de l’excellence.

• Capacités d’analyse et de synthèse.

• Fortes capacités de travail et résistance au stress.

• Rigueur et organisation (respect des délais, etc.).

• Autonomie, pro-activité et capacités d’initiative.

• Esprit d’équipe.

• Excellentes capacités relationnelles et d’adaptation.

V. Positionnement dans l’organisation.

• Sous la supervision générale du Directeur/trice des Programmes.

• Sous la supervision du Directeur Administratif et Financier pour les questions financières et budgétaires.

• Relations fonctionnelles avec le Chargé du Développement et du Fundraising, ainsi qu’avec le Chargé du Suivi et de l’Evaluation.

• Relations fonctionnelles avec les autres coordonnateurs et chargés de programmes et de projets

• Directement en charge des relations avec les partenaires-pays du projet.

Le poste est basé à Dakar, au siège de l’organisation. Il implique des déplacements dans les pays ouest-africains, où les projets sont menés.

Les candidatures féminines sont encouragées.

VI. Dossier de candidature.

Il doit comprendre :

• Une lettre de motivation.

• Un CV.

• Les noms, fonctions et contacts de trois personnes de référence.

VII. Délai et adresse d’envoi des candidatures.



Merci d’envoyer votre dossier de candidature avant le 2 Février 2016

A l’adresse : rh@panos-ao.org