Arbre de Noël au Groupe scolaire privé l’espoir : Un moment de bonheur

Ce mercredi 21 décembre 2016, la cour du groupe scolaire privé l’espoir vibrait au rythme de noël. A l’initiative de l’Association des parents et amis d’enfants encéphalopathes (APEE), élèves et leurs parents se sont donné rendez-vous pour partager des moments de joie.

Le bureau de l’Association des parents et amis d’enfants encéphalopathes (APEE) organise chaque année et ce depuis 1986, un arbre de noël à l’honneur de tous les pensionnaires du Groupe scolaire privé l’espoir. Cette année encore, la tradition est respectée. « En plus d’être une activité récréative et pédagogique, cette cérémonie se veut une manière pour prouver aux yeux du monde entier, qu’un enfant c’est d’abord un enfant même s’il a des difficultés physiques ou intellectuelles », a signifié la présidente de l’APEE, Rosalie Bassolé.

Sous la houlette des maîtresses, les enfants ont épaté leurs parents à travers des prestations musicales, de danse et un défilé de mode exécutés par certains d’entre eux. Le moment tant attendu fut la remise symbolique de cadeaux. Ainsi, des élèves ont reçu des mains de la vice-présidente de l’association, du représentant du ministre en charge de la femme, un présent gracieusement offert par l’APEE. Aussi, chaque enfant repartira chez-lui avec 5Kg de riz. L’association a bénéficié de l’appui de généreux donateurs. Il s’agit de Marina Market, Brakina, Pauline Damase, d’épouses d’ambassadeurs et de chefs de missions diplomates, du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, entre autres.

Visiblement heureux de l’initiative de l’APEE, le représentant des élèves a dans son intervention exprimé toute sa gratitude aux parents pour leur sacrifice et constant effort. Il a ensuite salué les encadreurs pour les multiples efforts qu’ils abattent au quotidien afin de leur dispenser le savoir. Ainsi, il a pris l’engagement solennel, au nom de ses camarades, de toujours bien travailler en classe pour « mériter leur confiance ». Il a également saisi l’occasion pour souhaiter une bonne fête de noël à ses camarades. Avant de présenter ses vœux aux parents et invités. « Pour la nouvelle année, je vous souhaite mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité », a-t-il dit.[ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

