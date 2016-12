Fêtes de fin d’année : RMO Job Center a fait un don de vivres à son personnel journalier

Chaque travailleur journalier de RMO Job center a reçu un sac de riz de cinq kilogrammes. Plus de 1 500 sacs de riz ont été distribués à ce personnel pour un coût total de 2 300 000 FCFA. Un don que les travailleurs journaliers accueillent avec joie. Pour Richard KIENTEGA, ce don est accueilli avec satisfaction par chacun d’eux et leur permettra de satisfaire leurs familles. Il a par ailleurs souhaité que les dons qui se feront dans les années à venir soient meilleurs à ceux de cette année.

Le responsable des travailleurs journaliers de RMO, monsieur AB Dramane SERE, pense que ce geste permet d’améliorer les relations avec ce personnel ayant ce statut particulier de journalier. Pour madame Echappe MORGAN, la responsable de l’agence RMO Job Center, ce don est un geste de remerciement de l’agence fait à l’endroit des travailleurs journaliers pour les efforts qu’ils fournissent au quotidien. Madame MORGAN qui rappelle que « Chaque année, nous essayons d’aller dans le sens de nos travailleurs, de les accompagner soit en leur offrant des kits scolaires pendant la rentrée scolaire, soit pendant les fêtes de fin d’année ».

RMO Job Center est une société qui est née en Côte d’Ivoire et s’est installée au Burkina Faso depuis six ans. Elle intervient dans le domaine des ressources humaines, le conseil, la sous-traitance, les prestations de service, le travail intérimaire, le recrutement du personnel et la formation. RMO Job Center est présente dans quatre pays de la sous-région ouest africaine. Ce sont la Cote d’Ivoire, le Mali, le Togo et le Burkina Faso.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net