AVIS DE SOLLICITATION : Agence de communication et/ou une organisations communautaire de marketing social

EngenderHealth, Organisme international à but non lucratif, en collaboration avec Camber Collective, recherche une agence de communication et/ou une organisation communautaire de marketing social. Cette ou ces organisations travailleront dans le cadre d’une campagne de Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC) organisée par le Projet AgirPF visant à augmenter l’utilisation des méthodes modernes de planification familiale dans ses zones d’intervention que sont Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Elle ou elles auront pour taches de développer les concepts, les outils/supports de communication et mettre en œuvre ladite campagne dans les zones d’intervention du projet. C’est ce qui justifie le présent appel d’offres.

I. SERVICES REQUIS

Quatre principales activités ont été identifiées pour cette campagne CCSC et pour lesquelles le prestataire aura pour tâches principales de développer les concepts, les outils/supports et assurer la mise en œuvre dans les villes de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou :

1. Organiser une campagne de communication qui se veut très populaire « teaser » et soutenu par une diffusion d’affiches et de flyers, et d’utilisation des médias sociaux afin de créer un buzz pouvant entrainer la discussion autour de ce que signifie être "un homme intègre", sans mentionner la PF (planification familiale) directement.

2. Concevoir et produire une chanson et un clip musical, « Je suis en homme intègre ; Je suis avec un homme intègre » pour promouvoir le modèle « homme intègre » particulièrement pour la planification familiale.

3. Organiser un débat radio sur les stations radio de Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso) pour le lancement de la chanson "Je suis un homme intègre, je suis avec un homme intègre." Le débat suscitera également la discussion sur les qualités de l’homme modèle dit « homme intègre », son comportement en santé et sur les relations au sein de sa famille.

4. Organiser une journée de « l’homme intègre » par trimestre et par district sanitaire d’intervention du projet dans les 3 villes (34 formations sanitaires à Ouagadougou, 14 formations sanitaires à Bobo et 9 formations sanitaires à Koudougou). Des activités promotionnelles seront développées dans l’aire sanitaire en amont de chaque journée de l’homme intégré pour encourager les hommes à venir s’informer sur la PF. Les chansons produites pour la campagne pourront être utilisées à cet effet et un agent de santé à base communautaire assurera des séances d’animation.

II. QUALIFICATIONS REQUISES

• Etre une agence de conception et de production de support de communication et marketing justifiant d’au moins 5 ans d’expérience pratiques ;

• Etre une organisation de marketing social ou de mobilisation communautaire justifiant d’au moins 5 ans d’expérience pratiques ;

• Justifier d’une grande expérience aux productions musicales et évènements publiques

• Justifier d’une expérience dans la production des chansons et clips musicaux

• Justifier d’une autorisation d’exercer en cours de validité au Burkina Faso ;

• Justifier d’une attestation d’immatriculation au registre du commerce et/ou carte d’opérateur économique en cours de validité au Burkina Faso ;

• Avoir une parfaite connaissance du contexte au Burkina Faso, en matière de la santé de la reproduction et de la planification familiale.

.

III. SOUMISSION DES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Les soumissionnaires sont informés que les 4 activités sont divisées en deux lots. Les soumissionnaires peuvent postuler pour l’un ou l’autre des lots ou pour les deux lots à la fois à conditions d’avoir toutes les qualifications requises.

LOT 1 : Les agences de conception et de production de support de communication seront prioritaires par rapport à ce lot. Il s’agit des activités 1, 2 et 3 qui sont essentiellement des activités de productions de matériels/supports.

LOT 2 : regroupe les activités 4 qui sont celles de communication à caractère communautaire et de marketing social nécessitant pour le soumissionnaire des compétences en la matière. Les organisations communautaires de marketing social seront prioritaires par rapport à ce lot.

Les agences de communication et/ou organisations communautaires de marketing social intéressées par la présente prestation devront soumettre une offre (technique et financière) rédigée en langue française et qui comprendra les éléments suivants :

• Le soumissionnaire donnera clairement sa compréhension des objectifs, activités et résultats attendus de la présente prestation en Burkina Faso ;

• Le soumissionnaire fournira les expériences similaires pertinentes et les recommandations de clients/partenaires précédentes ;

• Pour chacune des activités postulées, le soumissionnaire doit décrire clairement dans son offre les concepts, les contenus ainsi que les méthodologies et approches qu’il propose pour la conception et la mise en œuvre ;

• Les offres doivent contenir les CV de chaque membre de l’équipe que le soumissionnaire propose pour cette campagne ainsi la description des rôles et responsabilités ;

• Le soumissionnaire doit proposer un calendrier/chronogramme qui prendra en compte la phase de conception/développement, de pré-test des supports, de diffusion et de mise en œuvre pour chacune des activités de la campagne ;

• Le soumissionnaire proposera des approches de collaborations pour les activités dont il pense faire appel à d’autres partenaires pour cette prestation ;

• Le soumissionnaire doit proposer un budget détaillé qui prendra en compte la phase de conception/développement, de pré-test des supports, de la phase diffusion et mise en œuvre pour chacune des activités de la campagne ;

• Une déclaration sur l’approche de l’agence aux questions d’égalité des genres en général, et aux questions de santé reproductive plus spécifiquement ;

• Une déclaration sur l’approche de l’agence aux questions d’égalité des genres dans le recrutement et le personnel pour ce projet ;

Les termes de référence qui décrivent de manière complète le présent Appel d’offre peuvent être retirés au siège d’EngenderHealth ou consultés sur le site : www.engenderhealth.org

Les soumissionnaires intéressé(e)s peuvent déposer directement, leurs offres techniques et financières au siège du projet AgirPF à l’adresse ci-dessous : EngenderHealth/Burkina Faso. 1200 logements villa N 1106 290, Rue 14 92 Secteur 14 côte sud de la Pharmacie DUNIA, Ouagadougou Burkina Faso, TEL : +226 25 40 23 51 ou l‘envoyer par courrier électronique à l’adresse mail : okoalga@engenderhealth.org ; jessica@cambercollective.com et hrouamba@engenderhealth.org avec copie à asawadogo@engenderhealth.org et kdorcisAkpaglo@engenderhealth.org

Prière mettre sur l’enveloppe ou en objet du courrier électronique

: Recrutement agence de communication et/ou de marketing social

Date de clôture de réception des offres : 17 janvier 2017 à 17H 30 mn