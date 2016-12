Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles : Manga a abrité la 1ère édition des journées portes ouvertes des fonds nationaux

Manga, chef-lieu de la région du Centre-sud a abrité les Journées portes ouvertes (JPO), des fonds nationaux du ministère de la Jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles (MJFIP), le mardi 20 décembre 2016. Placée sous le thème : « Contribution des Fonds Nationaux du MJFIP dans la lutte contre le chômage », la cérémonie a été présidée par Jean-Claude Bouda, ministre de tutelle et parrainée par le ministre de l’Eau et de l’assainissement Niouga Ambroise Ouedraogo.

Quatre fonds nationaux sont sous la tutelle technique du MJFIP. Il s’agit du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE), du Fonds d’appui au secteur informel (FASI), du Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) et du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA). Ces entités qui financent les projets, peu ou mal connues par la population, en l’occurrence les jeunes, ne pouvaient trouver mieux qu’une journée portes ouvertes pour informer et inviter les premiers concernés à s’intéresser à l’action du gouvernement dans la lutte contre le chômage.

Une initiative que le parrain Niouga Ambroise Ouedraogo, représenté par Amidou Savadogo, Conseiller technique du ministre de l’Eau et de l’assainissement, loue à sa juste valeur. Pour lui, « le chômage constitue une préoccupation majeure qui interpelle au-delà même des gouvernants, la nation entière ». Donc cette JPO à n’en point douter permettra de rapprocher les populations des structures du ministère et de faire connaitre les différents produits. C’est pour cela qu’il fonde l’espoir que « cette journée permettra d’avoir des propositions pertinentes et réalisables qui seront prises en compte dans les années à venir ».

Marcus Kouaman

Lefaso.net