PNGT2-3 : Des résultats satisfaisants pour l’année 2016

Ce mercredi 21 décembre 2016 a eu lieu à Ouagadougou la 2e session de l’année 2016 du Comité de pilotage du deuxième Programme national de gestion des terroirs, phase III (PNGT2-3). Cette session a été l’occasion de présenter l’état de mise en œuvre du programme d’activités de 2016 et d’examiner le programme et le budget de l’année 2017.

Plusieurs activités ont été réalisées en 2016, malgré le contexte peu propice à la mise en œuvre du programme du PNGT2-3. Avec un taux d’exécution physique estimé à 57,33% au 30 septembre 2016, Suleymane Nassa, coordonnateur national du PNGT2-3 se dit satisfait. En effet, les résultats engrangés pour les différentes composantes du PNGT2-3 parlent d’eux-mêmes :

 Renforcement des capacités pour le développement rural décentralisé à un taux d’exécution de 40,60% ;

 Application du régime foncier rural et renforcement des mécanismes de résolutions des conflits au niveau local à 87,03% ;

 Financement des investissements du développement local à 38,54% ;

 Gestion durable des terres et des forêts à 55,00%.

Le taux d’exécution financière est lui, de 34,93%, soit une consommation effective de 5 159 481 845 de F CFA sur une prévision financière de 14 769 931 110 F CFA.

Comme le souligne Suleymane Nassa, ces résultats ne concernent que trois trimestres de l’année 2016, soit du 1er janvier au 30 septembre, le dernier trimestre n’ayant pas été pris en compte. De plus, les élections municipales de mai 2016 et l’installation souvent tardive des conseils municipaux ont quelque peu freiné la réalisation des activités. Cependant, il se dit confiant que « les chantiers en cours nous amènerons à un taux d’exécution à la fin de l’année vers 82 à 85%. Quand on est parti sur le terrain et qu’on voit les réalisations déjà faites, ne serait-ce que les salles de classes, les tables-bancs réalisés par les conseils municipaux, c’est assez appréciable. »

Ces résultats engrangés n’ont pas été sans difficultés, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des services techniques déconcentrés pour le développement des communes, mais aussi la complexité des passations marchés.

Elisée Ouédraogo, représentant de la Banque mondiale, principal partenaire du PNGT2-3 s’est aussi réjoui des résultats engrangés par le PNGT2-3 et se dit prêt à toujours accompagner le programme. « Au jour d’aujourd’hui il y a des motifs de satisfaction au vu des résultats, mais aussi par rapport au fait que les communautés s’approprient le développement. Et nous sommes prêts à continuer dans ce sens. »

Pour l’année 2017 qui est aussi celle de la fin des engagements du projet, le budget prévisionnel s’élève à un peu plus de 21 milliards de F CFA, dont plus de 20 milliards d’investissements. 1 024 microprojets sont prévus pour être réalisés dans les domaines visant l’accroissement de l’offre en infrastructures sociales et économiques, ainsi que l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, une priorité en milieu rural.

En rappel, le deuxième Programme national de gestion des terroirs, phase III (PNGT2-3) est entré en vigueur le 21 juin 2013. Il fait suite aux deux premières phases mises en œuvre de 2002 à 2007 et de 2007 à 2013. Cette troisième phase vise à « Renforcer les capacités des communautés rurales et des structures décentralisées pour la mise en œuvre des plans locaux de développement qui favorisent la gestion durable des terres et des ressources naturelles et les investissements rentables au niveau des communes. »

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net