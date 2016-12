Avis d’appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet de gestion des ressources humaines

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie 2016 – 2020, en adéquation avec son plan de développement institutionnel et de renforcement organisationnel et dans la perspective de consolidation de ses ressources humaines, Diakonia souhaite recevoir des propositions de cabinets spécialisés dans le domaine du management des ressources humaines et de gestion des compétences. Les missions immédiates qui seront assignées au cabinet adjudicataire sont relatives à l’acquisition de ressources humaines (recrutement) et à un audit systémique pour le développement du capital humain (évaluation et organigramme).

A ce titre, Diakonia invite les entreprises spécialisées dans ce domaine de compétences, en règles vis-à-vis de l’Etat et désireuses de prendre part à cet appel d’offres, à nous faire parvenir leurs meilleures propositions techniques et financières, rédigées en FRANÇAIS et ANGLAIS et en trois exemplaires dont l’une marquée « ORIGINAL » et les deux autres « COPIE ».

Votre offre de soumission doit comprendre les documents ci-après :

Une lettre de soumission ;

Les attestations démontrant que l’entreprise est en règle vis-à-vis des lois fiscales et sociales ;

Une offre technique précisant des références de prestations similaires le cas échéant ;

Une expérience probante en matière de recrutement pour des ONG internationales serait une plus-value (profils de management de programmes et de gestion financière) ;

Une offre financière comportant un devis estimatif, un bordereau des prix unitaires, dont le montant total (en chiffres et en lettres) devra être fait-en hors taxes et, en toutes taxes comprises ;

Vos offres ainsi constituées, seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à DIAKONIA / Burkina Faso avec la mention au coin supérieur « AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ». Votre offre doit être déposée au Secrétariat au plus tard le 9 Janvier2017 à 10 heures TU.

Votre offre restera valable pendant quatre-vingt-dix jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les instructions complémentaires de la présente consultation sont :

Aucune modification ne peut être reçue après le dépôt d’une offre ;

Toute offre reçue après l’expiration du délai fixé sera purement et simplement rejetée ;

La Direction Pays de Diakonia se réserve le droit de demander par écrit (lettre, E- mail, etc.) toute explication destinée à lui permettre de porter une appréciation sur les prix offerts ;

Les entretiens et rapports comporteront l’anglais et le français ;

Des éclaircissements et des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de (226) 25 38 01 31/32 ou par Mail : burkina@diakonia.se

Diakonia se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres et d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour s’assurer que les informations qui lui seront communiquées sont exactes.

Luther YAMEOGO

Directeur Pays.