Fonds Enfants fait son bilan

Examiner le compte rendu de la 1e session ordinaire du 25 février 2016 en vue de son adoption, ainsi que celui du rapport d’exécution des activités des onze mois des travaux de Fonds Enfants, c’est autour de ces grands axes que la 2e session du COPIL a eu lieu. C’est ainsi que le comité de pilotage dudit projet a passé en revue les activités menées au cours de l’année. Parlant du bilan des activités menées, madame Clarisse Merindol OUOBA, directrice de cabinet de madame la Ministre de l’économie et des finances et présidente du COPIL affirme qu’il est satisfaisant. Une satisfaction au regard des 85% de taux de réalisation des activités. Pour l’exercice 2016 du projet, c’est un budget de 3, 9 milliards de FCFA qui a permis de programmer 174 projets sur l’ensemble des axes d’intervention.

Sur les attentes de cette session, monsieur Hamidou SEONE, coordonnateur dudit projet affirme qu’ils ont besoin d’un accompagnement au-delà des périodes de projet. Un accompagnement qui permettra de financer une nouvelle phase des projets particuliers au niveau des collectivités territoriales.

Le projet Fonds Enfants est un projet de la coopération Germano- burkinabè qui s’exécute sur une phase de trois ans et a pour but de lutter contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants au Burkina Faso. Ce projet est également un instrument financier d’accompagnement de la politique nationale en matière de lutte contre la traite et les autres pires formes du travail des enfants. Le projet a démarré en 2005 et est à sa quatrième phase. Cette dernière a commencé le 1er juillet 2014 et prend fin le 30 juin 2017.

