Bobo-Dioulasso : L’IN.S.SA a 10 ans

2005-2016, voilà maintenant plus d’une décennie que l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé a ouvert ses portes au monde estudiantin dans la ville de Bobo-Dioulasso ; avec pour mission la formation des médecins compétents et la recherche en sciences de la santé.

A travers la commémoration de ce 10ème anniversaire, les autorités universitaires ont voulu marquer une halte afin de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, analyser les forces et les faiblesses afin de faire des projections dans le futur.

Placée sous le patronage de son excellence Rock Marc Christian Kaboré, cette cérémonie était aussi une occasion d’honorer les lauréats du concours d’agrégation Dakar 2016. Selon Macaire Ouédraogo, directeur de l’Institut, la présence du président Kaboré témoigne, une fois de plus l’intérêt et la place de choix qu’il accorde au développement de l’éducation et la recherche dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES). Cependant, force est de constater que les étudiants et le personnel administratif rencontrent d’énormes difficultés notamment le problème d’infrastructures au sein de l’IN.S.SA.

Certes, l’implantation de cette université a contribué grandement à la redynamisation des activités économiques et sociales à travers le rapprochement des offres de formations aux bacheliers de la région et celles voisines, mais son accès relève d’un parcours de combattant. C’est pourquoi, le personnel administratif ainsi que les étudiants, tous à l’unanimité, souhaitent que la réalisation de la route promise en 2013 a l’occasion de la sortie de la première promotion des médecins entièrement formés à l’UPB se concrétise. Ce qui permettra à ces derniers d’accéder facilement à leur site.

Le président Kaboré dans son discours ne manquera pas de réaffirmer la volonté de son gouvernement d’inscrire l’enseignement supérieur au titre des priorités nationales et d’œuvrer à la bonne gouvernance administrative et financière des universités.

« Les doléances présentées par les autorités universitaires seront examinées avec la plus grande attention », a-t-il par ailleurs laissé entendre.

Tout en félicitant les lauréats de l’IN.S.SA et de l’Unité de Formation et de Recherches en Sciences de la Santé du dernier concours d’agrégation Dakar 2016, le président fonde un grand espoir sur cet institut et espère qu’il continuera à former des médecins qui contribueront à la résolution des problèmes sanitaires de notre pays car, « les résultats obtenus depuis son ouverture sont éloquents », a-t-il conclu.

Cette cérémonie commémorative s’est achevée par la visite des « expositions thématiques » des étudiants et la plantation de l’arbre de consécration du 10ème anniversaire de l’IN.S.SA.

Romuald Dofini

Lefaso.net