Attaque de Nassoumbou : En images la cérémonie d’hommage et d’inhumation des 12 soldats tués

Liste nominative des défunts.

1. Maréchal des logis Bazié Babou Séverin : 7 ans et 9 jours de service. Il laisse derriere lui une veuve et deux enfants de 5 ans et de 3 mois

2. Caporal Napon Yacine : 7 ans et 1 mois de service celibataire et un enfant

3. Soldat de première classe Gouem Innocent : 4 ans et et 1 mois celibataire sans enfants

4. Soldat de première classe Sanou Urbain : 4 ans et 16 jours de service et laisse derrière lui un orphelin

5. Soldat de première classe Toro Daouda : 4 ans et 1 mois de service, célibataire sans enfant

6. Soldat de première classe Ouedraogo Hado : 12 ans 16 jours de service et laisse derrière lui 3 enfants.

7. Soldat de deuxième classe Kovolbo Abdoul Aziz : 4 ans et 1 mois célibataire et père de deux enfants

8. Soldat de deuxième classe Kaboré Tibo Issaka : 4 ans et 1 mois de service, célibataire sans enfant

9. Soldat de deuxieme classe Yonli Hadi Prosper : 4 ans et 1 mois de service ; célibataire sans enfant

10. Soldat de Deuxième classe Ouédraogo Gilles : 4 ans et 1 mois de service ; célibataire et père d’un enfant

11. Soldat de deuxième classe Tamboura Amadou : 4 ans et 1 mois de service ; célibataire sans enfant

12. Soldat de deuxième classe Badolo Bassirou : deux ans 1 mois de service ; célibataire sans enfant

En images les douze soldats du Groupement des Forces antiterroristes de l’Armée burkinabè tués

"Aux frères d’armes, séchez les larmes et mobilisez vous pour remporter la bataille", extrait du discours de l’aumônier musulman premier à ouvrir le bal des prières.

Présence de plusieurs membres du gouvernement

Le ministre d’Etat Simon Compaoré et le Chef d’Etat major général des Armées décerne la médaille militaire à titre posthume aux défunts C’est une foule immense qui a accompagné les soldats tombés à leur dernière demeure