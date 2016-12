Consommation : Les prix des produits de grande consommation sont stables selon le ministère du commerce

Déclaration • mardi 20 décembre 2016 à 19h29min

Dans le cadre de ses missions régulières de contrôles des prix et de la qualité des produits, la Direction Générale du Contrôle économique et de la Répression des Fraudes (DGCRF) du Ministère en charge du Commerce effectue quotidiennement des sorties dans les magasins de gros, demi-gros et détail dans les différentes localités du pays.