Peine de mort : Un séminaire parlementaire, à Ouagadougou, pour affûter les arguments des abolitionnistes

La question de la peine de mort a toujours suscité des débats passionnés. Au Burkina, depuis 1988, on n’a jamais appliqué la peine capitale. De ce fait, il est considéré comme un pays abolitionniste de fait. A travers ce séminaire parlementaire organisé par l’association « Ensemble contre la peine de mort » (ECPM), une dizaine de pays d’Afrique subsaharienne et d’Europe (dans le cadre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie) discuteront de cette question actuelle. « Au-delà de l’honneur, c’est prendre à bras le corps une question complexe mais très importante parce que beaucoup de pays sont dans la logique abolitionniste. Le Burkina n’a pas encore légiféré, donc ce séminaire vient à point nommé », a confié le 1er vice-président de l’Assemblée nationale burkinabè, Bénéwendé Sankara. Tout en reconnaissant la pertinence et l’actualité de la problématique, Bénéwendé Sankara n’a pas manqué de rappeler sa délicatesse et sa complexité. « Si la question des droits de l’homme est presque toujours présente dans les discours politiques, en réponse aux aspirations primaires des peuples, celle-ci révèle toute sa complexité lorsque doivent être abordées les implications objectives et dépassionnées sur la peine capitale », a-t-il rappelé.

Peut-elle être considérée seulement sous l’angle de la justice pénale ? La peine capitale est-elle une justice réparatrice ? A-t-elle un réel potentiel dissuasif ? Permet-elle d’infléchir sur la grande criminalité ? Ce sont, entre autres questions qui seront abordées au cours de ce séminaire de deux jours. En tous les cas, la tenue de cette rencontre à Ouagadougou constitue une opportunité pour notre pays de bénéficier d’expériences diverses pour s’en servir dans la poursuite des réformes engagées depuis le combat historique de l’insurrection populaire d’octobre 2014. L’honorable Sankara a aussi salué les efforts consentis par le Conseil national de la transition qui a permis d’exhumer le débat sur la question de la peine de mort dans le système pénale burkinabè. « Les conclusions de ce séminaire seront comme une lanterne que nous parlementaires et acteurs de la société civile pourrions mettre à profit pour nous assumer avec plus d’efficacité dans notre rôle d’informateur et de communicateur dans le cadre de la sensibilisation sur les enjeux de l’abolition de la peine de mort », a soutenu Bénéwendé Sankara.

Le Burkina, un pays abolitionniste de fait



Réné Bagoro, ministre de justice, des droits humains et de la promotion civique, quant à lui, rappeler que le Burkina est un pays abolitionniste de fait depuis 1988. A la date du 1er novembre 2016, 14 Etats africains sur les 54 appliquent toujours la peine de mort. « Je souhaite que la volonté du législateur burkinabè soit réaffirmée à travers la suppression de la peine de mort du code pénal à l’occasion de sa relecture. Le processus y relatif est très avancé au niveau du gouvernement », a-t-il déclaré.

Invitant à réaffirmer avec force le refus de la peine de mort et son caractère immoral, Paul Angaman, le représentant de la Fédération internationale de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT), a assuré que « la peine de mort n’est pas nécessaire pour garantir aux citoyens la sécurité ».

Peaufiner les stratégies de lutte



Embouchant la même trompette, Raphaël Chenuil-Hazan, le directeur général de l’association « Ensemble contre la peine de mort » (ECPM) estime que ce débat transcende tous les clivages. Le rôle des parlementaires étant fondamental dans ce combat pour aboutir à l’abolition de la peine de mort, le Directeur général de l’ECPM soutient qu’aujourd’hui, la question n’est pas de savoir si on va abolir la peine de mort, mais de savoir quand allons-nous l’abolir ? C’est pourquoi, cet atelier sera l’occasion de « dialoguer, travailler ensemble, identifier les stratégies particulières pour tel ou tel pays et surtout affûter nos arguments ».

Ce séminaire s’inscrit dans un prolongement de nombreux autres débats parlementaires. Certes, la tendance mondiale est à l’abolitionnisme, mais de nombreuses résistances de l’opinion publique persistent. Les attaques terroristes récurrentes ces derniers temps sont venues confortées cette position des anti-abolitionnistes sur la nécessité de maintenir la peine de mort dans l’ordonnancement juridique de nos Etats. Mais, a-t-elle réellement un effet dissuasif ? La réponse est loin d’être évidente. Le séminaire de Ouagadougou va s’en doute se pencher sur la question ?

Moussa Diallo

Lefaso.net