UCAP-Burkina : Alexandre Le Grand Rouamba reste aux commandes

L’UCAP-Burkina faut-il le rappeler est une association qui regroupe des journalistes, des communicateurs catholiques. Cette structure à travers ses objectifs veut entre autres encourager et soutenir l’action des catholiques dans les secteurs de la presse, de l’information et de la communication, promouvoir dans les milieux de la presse une conception chrétienne de l’information et du métier de journaliste.

Pour se conformer à la règlementation et aux statuts, les membres et sympathisants de l’UCAP-Burkina ont tenu une Assemblée Générale dont l’ordre du jour prévoyait l’amendement et l’adoption des statuts et du règlement intérieur, le renouvellement du bureau dont le mandat est arrivé à terme. Naturellement c’est par une prière que les travaux ont démarré sous la conduite de Alexandre Le Grand Rouamba président de la structure et sous l’œil vigilant de la marraine de l’UCAP-Burkina, Béatrice Damiba.

Un bilan jugé satisfaisant malgré les difficultés financières



A la faveur donc de cette Assemblée générale, le bureau a soumis à l’appréciation des membres le rapport d’activités 2016. Recollection à Ouahigouya après celle de Manga, soutien spirituel aux détenus de la Maison d’arrêt et de Correction de Ouagadougou, participation aux activités de plusieurs institutions sont à inscrire au titre des activités réalisées. L’une des activités phares cette année qui ressort du rapport a été le « Refresher Programm » d’Abidjan après celui de Bamako l’année dernière. Cette initiative de l’UCAP- Burkina qui a regroupé 50 participants de 7 pays de la sous-région s’est déroulée à Abidjan sous le thème « Intégration sous régionale et défis sécuritaires : la contribution des médias ».

Le rapport a mentionné surtout la bonne collaboration avec Mgr Lucas Sanon responsable des structures de communication sociale et avec les autres pères de l’église catholique. Avant l’adoption du rapport, le bureau a tenu à remercier la marraine Béatrice Damiba pour sa constante sollicitude, l’ensemble des ainées que sont Edouard Ouédraogo, Paul Ismaël Ouédraogo et le Dr Cyriaque Paré pour leur accompagnement permanent.

Du sang neuf pour relever d’autres défis



Après le toilettage des textes et leur adoption à l’unanimité, les membres ont procédé au renouvellement du bureau. Au regard du travail abattu- ce qui aboutira du reste à la décoration de l’UCAP-Burkina le 20 décembre 2016 au grade de Chevalier de l’ordre du mérite des arts, de la culture et de la communication-, les membres à l’unanimité ont porté à la tête de la structure pour un nouveau mandat de 3 ans Alexandre Le Grand Rouamba. Au nom du nouveau bureau renouvelé aux 2/3, Alexandre Le Grand Rouamba s’est engagé avec la collaboration de tous les membres à faire de l’UCAP-Burkina une référence pour son dynamisme.

Yann Nikièma

Lefaso.net

Composition du bureau de l’UCAP-Burkina (2017-2020)



Président : ROUAMBA Alexandre Le Grand

Vice-Président : VEBAMBA Sylvain

Secrétaire général : RAMDE/ZONGO Gilbertine

Secrétaire Général Adjoint : ROUAMBA Paul Miki

Trésorière : BOUDA Marie Chantal

Secrétaire à l’Organisation : OUEDRAOGO Romaric

Commissaires aux comptes : - CONGO Juliette

TAPSOBA/KERE Anna Lucie